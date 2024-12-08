Появились судейские записки боя Рахмонов - Гэрри

Появились судейские записки боя казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) против непобежденного бойца из Ирландии Иэна Гэрри (15-1), передает Vesti.kz.

Их противостояние прошло в Лас-Вегасе (США) и завершилось победой Рахмонова единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47), которые отдали казахстанцу три раунда из двух. По их мнению Гэрри был лучше в третьем и последнем отрезке схватки.

После боя казахстанец высоко оценил своего соперника, а также позвал в "клетку" действующего чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада (24-3).

В последний раз Рахмонов выходил в "клетку" в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17-8-1).



