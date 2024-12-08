Появились судейские записки боя Рахмонов - Гэрри
Появились судейские записки боя казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) против непобежденного бойца из Ирландии Иэна Гэрри (15-1), передает Vesti.kz.
Появились судейские записки боя казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) против непобежденного бойца из Ирландии Иэна Гэрри (15-1), передает Vesti.kz.
Их противостояние прошло в Лас-Вегасе (США) и завершилось победой Рахмонова единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47), которые отдали казахстанцу три раунда из двух. По их мнению Гэрри был лучше в третьем и последнем отрезке схватки.
#UFC310 Official Scorecard: Shavkat Rakhmonov (@Rakhmonov1994) vs Ian Machado Garry— UFC News (@UFCNews) December 8, 2024
Complete Scorecards ➡️ https://t.co/5Vl49j9ixS pic.twitter.com/i6fs80ycBV
После боя казахстанец высоко оценил своего соперника, а также позвал в "клетку" действующего чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада (24-3).
В последний раз Рахмонов выходил в "клетку" в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17-8-1).
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