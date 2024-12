Новый алмаз "Челси" собрал награды в Бразилии

17-летний вингер Виллиан Эстеван стал лучшим молодым игроком и лучшим нападающим Бразилии 2024 года в составе "Палмейраса", передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Летом 2025 года Виллиан Эстеван присоединится к "Челси". Сумма сделки составит 34 миллиона евро.

💚🇧🇷 Willian Estevão wins the Best Young Player and Best Attacker of the 2024 Brasileirão with Palmeiras!



Chelsea will welcome him at the club soon ahead of move in summer 2025. pic.twitter.com/LywrqC0MCM