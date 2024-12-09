Новый алмаз "Челси" собрал награды в Бразилии

17-летний вингер Виллиан Эстеван стал лучшим молодым игроком и лучшим нападающим Бразилии 2024 года в составе "Палмейраса", передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Летом 2025 года Виллиан Эстеван присоединится к "Челси". Сумма сделки составит 34 миллиона евро.

💚🇧🇷 Willian Estevão wins the Best Young Player and Best Attacker of the 2024 Brasileirão with Palmeiras!



Chelsea will welcome him at the club soon ahead of move in summer 2025. pic.twitter.com/LywrqC0MCM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2024

Эстеван Виллиан начал футбольную карьеру в академии "Крузейро" в 2017 году. Какое-то время выступал под прозвищем "Мессиньо" в честь Лионеля Месси, с которым его сравнивали по стилю игры.

В мае 2021-го перешел в футбольную академию клуба "Палмейрас", подписав ученический контракт. В составе юношеских команд "Палмейраса" выиграл чемпионат штата Паулиста до 15 и до 17 лет, Кубок Бразилии среди юношей до 17 лет и чемпионат Бразилии до 17 лет. 7 декабря 2023-го дебютировал в основном составе "Палмейраса" в матче бразильской Серии A против "Крузейро".

В августе 2024-го Эстеван получил свой первый вызов в главную сборную Бразилии. 6 сентября дебютировал за нее в матче против Эквадора.