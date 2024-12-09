Новый алмаз "Челси" собрал награды в Бразилии
17-летний вингер Виллиан Эстеван стал лучшим молодым игроком и лучшим нападающим Бразилии 2024 года в составе "Палмейраса", передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
17-летний вингер Виллиан Эстеван стал лучшим молодым игроком и лучшим нападающим Бразилии 2024 года в составе "Палмейраса", передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
Летом 2025 года Виллиан Эстеван присоединится к "Челси". Сумма сделки составит 34 миллиона евро.
Эстеван Виллиан начал футбольную карьеру в академии "Крузейро" в 2017 году. Какое-то время выступал под прозвищем "Мессиньо" в честь Лионеля Месси, с которым его сравнивали по стилю игры.
💚🇧🇷 Willian Estevão wins the Best Young Player and Best Attacker of the 2024 Brasileirão with Palmeiras!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2024
Chelsea will welcome him at the club soon ahead of move in summer 2025. pic.twitter.com/LywrqC0MCM
В мае 2021-го перешел в футбольную академию клуба "Палмейрас", подписав ученический контракт. В составе юношеских команд "Палмейраса" выиграл чемпионат штата Паулиста до 15 и до 17 лет, Кубок Бразилии среди юношей до 17 лет и чемпионат Бразилии до 17 лет. 7 декабря 2023-го дебютировал в основном составе "Палмейраса" в матче бразильской Серии A против "Крузейро".
В августе 2024-го Эстеван получил свой первый вызов в главную сборную Бразилии. 6 сентября дебютировал за нее в матче против Эквадора.
Реклама