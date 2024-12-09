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Новый алмаз "Челси" собрал награды в Бразилии

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Новый алмаз "Челси" собрал награды в Бразилии ©Depositphotos.com/rarrarorro

17-летний вингер Виллиан Эстеван стал лучшим молодым игроком и лучшим нападающим Бразилии 2024 года в составе "Палмейраса", передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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17-летний вингер Виллиан Эстеван стал лучшим молодым игроком и лучшим нападающим Бразилии 2024 года в составе "Палмейраса", передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Летом 2025 года Виллиан Эстеван присоединится к "Челси". Сумма сделки составит 34 миллиона евро.

Эстеван Виллиан начал футбольную карьеру в академии "Крузейро" в 2017 году. Какое-то время выступал под прозвищем "Мессиньо" в честь Лионеля Месси, с которым его сравнивали по стилю игры.

В мае 2021-го перешел в футбольную академию клуба "Палмейрас", подписав ученический контракт. В составе юношеских команд "Палмейраса" выиграл чемпионат штата Паулиста до 15 и до 17 лет, Кубок Бразилии среди юношей до 17 лет и чемпионат Бразилии до 17 лет. 7 декабря 2023-го дебютировал в основном составе "Палмейраса" в матче бразильской Серии A против "Крузейро".

В августе 2024-го Эстеван получил свой первый вызов в главную сборную Бразилии. 6 сентября дебютировал за нее в матче против Эквадора.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3 Арсенал 15 8 5 2 29-15 29
4 Манчестер Сити 15 8 3 4 27-21 27
5 Ноттингем Форест 15 7 4 4 19-18 25
6 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7 Брайтон энд Хов Альбион 15 6 6 3 25-22 24
8 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
10 Фулхэм 15 6 5 4 22-20 23
11 Тоттенхэм Хотспур 15 6 2 7 31-19 20
12 Ньюкасл Юнайтед 15 5 5 5 19-21 20
13 Манчестер Юнайтед 15 5 4 6 19-18 19
14 Вест Хэм Юнайтед 14 4 3 7 18-27 15
15 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16 Лестер Сити 15 3 5 7 21-30 14
17 Кристал Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18 Ипсвич 15 1 6 8 14-27 9
19 Вулверхэмптон Уондерерс 14 2 3 9 22-36 9
20 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5

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