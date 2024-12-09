"Барса" и "Атлетико" ведут борьбу за бомбардира: он забил 17 голов и стоит 100 миллионов

Нападающий "Спортинга" и сборной Швеции Виктор Дьекереш стал одним из открытий европейского футбола, забив 17 голов в 13 матчах чемпионата Португалии. Он вызвал интерес нескольких европейских гигантов. Несмотря на заманчивые предложения из английской премьер-лиги, у шведа, похоже, есть четкая цель: Ла Лига, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, и "Барселона", и мадридский "Атлетико" нацелены на футболиста. Главным препятствием для трансфера Дьекереша является высокая клаусула о расторжении контракта. "Спортинг", понимая уровень игрока и растущий спрос на него, не хочет отпускать его так просто. Хотя сам форвард уже ведет переговоры с лиссабонцами о снижении суммы отступных, которая в настоящее время составляет 100 миллионов евро.

Чемпион Европы интересен двум грандам после срыва трансфера в "Барселону"

"Барселона", нуждающаяся в омоложении атаки, рассматривает Дьекереша как стратегический вариант. В свою очередь, мадридский "Атлетико", который всегда ищет игроков с характером и талантом, также рассматривает возможность его приобретения, чтобы усилить свой состав на следующий сезон.

Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" предлагают привлекательные экономические и конкурентные возможности, швед ясно дал понять, что хочет выступать в Ла Лиге - соревновании, которое он считает идеальным для своего развития и где он мог бы бороться за Лигу чемпионов.

В АПЛ нацелились на игрока "Барселоны": он интересен новому тренеру

Если его приезд в Испанию будет подтвержден, Дьекереш станет одним из самых важных приобретений предстоящего летнего трансферного окна. И "Барселона", и "Атлетико" нуждаются в усилении атаки, и швед может стать решающим фактором в обоих проектах. Борьба за его подписание обещает быть напряженной, но все будет зависеть от переговоров со "Спортингом" и способности испанских клубов подстроиться под его требования.