Гэрри разоблачил Рахмонова после их боя в UFC

Ирландский полусредневес UFC Иэн Гэрри прокомментировал свое противостовение на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, передает Vesti.kz со ссылкой на Championat.com.

Он продлился все отведенные пять раундов и завершился победой Шавката со счетом (48-47, 48-47, 48-47).

"Да, сегодня мне не подняли руку. Да, я не победил, но я не чувствую себя проигравшим. Я выходил на бой с настоящим гигантом, и доказал, что он не так страшен. Я провел бой на коротком уведомлении против опаснейшего соперника. Я остановил почти все, что он делал. Он не был близок к тому, чтобы финишировать меня, я забрал его спину, я веселился. Я доказал, что способен конкурировать с топовыми бойцами. Я показал, что достоин стать чемпионом. Я могу делать это 5 раундов и в моей игре нет дыр, он ничего нового не привнес для меня, не удивил, он выиграл по мнению судей, и это нормально. Я проиграл, но я счастлив. Я рад тому, что сделал", - сказал Гэрри во время послематчевой пресс-конференции.

После боя казахстанец высоко оценил своего соперника, а также позвал в "клетку" действующего чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада (24-3).

В последний раз Рахмонов выходил в "клетку" в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17-8-1).