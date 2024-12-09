"Атлетико" камбэкнул с 1:3 и приблизился к "Барселоне"

Мадридский "Атлетико" одержал впечатляющую победу на своем поле над "Севильей" в 16-м туре испанской Ла Лиги. Команды устроили голевую феерию на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано", передают Vesti.kz.

"Матрасники" первыми добились успеха, но впоследствии уступали 1:3. Несмотря на это, не только отыгрались, но и дожали соперника в компенсированное время.

У победителей отличились Родриго Де Пауль (10-я минута), Антуан Гризманн (62-я, 90+4-я) и Лино (79-я). В составе проигравших голы забили Доди Лукебакио (12-я), Исаак Ромеро (32-я) и Хуанлу (57-я).

Благодаря этому успеху команда Диего Симеоне набрала 35 очков и находится на третьем месте турнирной таблицы, сократив отставание от лидирующий "Барселоны" до трех баллов. При этом мадридский клуб имеет в запасе одну игру. "Севилья" с 19 очками располагается на 12-й строчке.

14 декабря "Севилья" примет дома "Сельту", а на следующий день "Атлетико" сыграет на своем поле с "Хетафе".