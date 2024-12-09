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Мбаппе отреагировал на критику в свой адрес

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Мбаппе отреагировал на критику в свой адрес ©Depositphotos.com/Musiu0

Нападающий "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе прокомментировал критику в свой адрес. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 15 матчей, забил 9 голов и отдал 1 ассист, передают Vesti.kz

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Нападающий "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе прокомментировал критику в свой адрес. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 15 матчей, забил 9 голов и отдал 1 ассист, передают Vesti.kz

"Меня описывают как сверхзрелого человека. Иногда сообщения приходят без слов. Иногда я отправляю сообщения вопреки себе. Люди видят в нас роботов. Существует круг роботов, который этого хочет. Но если разобраться, мы такие же люди, как и все остальные. Люди нас критикуют и хвалят", - цитирует футболиста RMC Sport.

Мбаппе перешел в "Реал" этим летом из "Пари Сен-Жермена" в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2029 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 180 миллионов евро. Также он защищал цвета "Монако".

Килиан пропустил последние матчи сборной Франции. Также его подозревали в изнасиловании в отеле в центре Стокгольма. Сам француз опроверг все обвинения, назвав их "фейковыми новостями".

Мбаппе Килиан Реал Мадрид Ла Лига Футбол

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