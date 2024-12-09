Чемпион Европы объявил о завершении карьеры

Бывший вингер сборной Португалии Нани объявил о завершении игровой карьеры. Соответствующий пост футболист опубликовал у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

"Пришло время прощаться, я решил завершить карьеру профессионального игрока. Это была удивительная история, и я хотел бы поблагодарить каждого, кто помогал мне и поддерживал меня на протяжении всех взлетов и падений моей карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний. Пора перевернуть новый лист и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До скорой встречи! Спасибо!", - говорится в его сообщении.

Последним его клубом стала "Эштрела". На родине он также играл за "Спортинг", за границей - за "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче", "Валенсию", "Лацио", "Орландо Сити", "Венецию", "Мельбурн Виктори", "Адану Демирспор".

В сборную Португалии привлекался с 2006 по 2017 год, а в 2016-м в ее составе выиграл чемпионат Европы во Франции.