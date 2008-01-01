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Футбол Казахстанская Футбольная Премьер-Лига

Каспий

Профиль команды Матчи команды Турнирная таблица Трансферы Новости команды
Страна
Казахстан Казахстан
Местонахождение
Актау
Домашняя арена
Стадион «Жас Канат» (3500 мест)
Тренер
Срджан Благоевич
Участники
мужчины
Средний возраст игроков
26,8
Игрок Дата рождения Позиция Игры Гол + Пас Пенальти
91 Сербия Марко Милошевич 07.02.1991 вр 3 -7
51 Россия Денис Кавлинов 10.01.1995 вр
55 Россия Нигерия Лайонел Адамс 09.08.1994 зщ 2 1 (0+1) 1
17 Казахстан Руслан Жанысбаев 04.11.1995 зщ 2
23 Казахстан Амандык Набиханов 09.11.1997 зщ 2 1
33 Казахстан Илья Воротников 01.02.1986 зщ 1
2 Казахстан Тимур Реджепов 06.07.2002 зщ 1
5 Казахстан Михаил Габышев 02.01.1990 зщ 1
4 Казахстан Ерлан Кадырбаев 05.10.1991 зщ
96 Казахстан Карам Султанов 15.04.1996 зщ
14 Украина Тарас Бондаренко 23.09.1992 пз 3 1 (1+0) 1
30 Франция Алжир Биллал Себаихи 31.05.1992 пз 3 1 (0+1)
8 Сербия Стефан Букорац 15.02.1991 пз 2
37 Россия Владислав Сиротов 27.10.1991 пз 2 1
22 Казахстан Марат Шахметов 06.02.1989 пз 2 1
11 Сербия Австрия Александр Станисавлевич 11.06.1989 пз 1 1 (1+0)
7 Казахстан Бекзат Кабылан 03.03.1996 пз 1
13 Казахстан Руслан Сахалбаев 27.06.1984 пз 1
12 Казахстан Куандык Нурсултанов 24.04.1999 пз 1
30 Казахстан Бакдаулет Конлимкос 05.12.2000 пз 1
6 Казахстан Рахимжан Розыбакиев 02.01.1991 пз 1
22 Казахстан Ербол Сауирбаев 16.09.2001 пз
34 Казахстан Еркебулан Рахметов 15.02.2000 пз
44 Франция Того Серж Комла Ньюадзи 17.09.1991 нп 2
10 Казахстан Алмас Арменов 27.01.1992 нп
3 Сербия Боян Ковачевич 28.04.1996 зщ 1 1
70 Казахстан Султан Сагнаев 14.01.2000 пз 2
26 Казахстан Еркин Тапалов 03.09.1993 пз 2
9 Казахстан Айдос Таттыбаев 26.04.1990 нп 3 1
81 Казахстан Рамазан Каримов 05.07.1999 нп 2

Серым выделены игроки, покинувшие команду

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