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Футбол

Ерлан Кадырбаев (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол, Футзал
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Каспий зщ 4
Место рождения
Туркменбаши
Дата рождения
5 октября 1991 (30 лет)
Пол
мужской
Рост, см
181
Вес, кг
75
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Кубок Казахстана 2011 Каспий

Первенство Казахстана 2011. Первая лига Каспий

22

6

1

1850 12 (18)
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Каспий

11

3

642
Кубок Казахстана по футболу 2012 Каспий

1

66
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Каспий

24

1+0

1

1

1683 3 (18)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Каспий

2

1

136
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Каспий

25

6

2

2173 4 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Каспий

Кубок Казахстана по футболу 2015 Каспий

2

1

180
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Каспий

16

4

1

1297 5 (13)
Чемпионат Казахстана по футзалу 2015/16 Актобе

2

180 3 (4)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Каспий

3

270 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Каспий

23

0+1

5

1

1938 4 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Каспий

2

1

180 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Каспий

21

0+1

7

1

1686 8 (10)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Каспий

2

1

180 3 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Каспий

20

1+0

7

1614 11 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Каспий

2

1

58 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Каспий

22

2

1403 2 (14)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Каспий

2

90 10 (12)
Вторая лига Казахстана 2020 Каспий-М

3

3+0

1

270 1 (4)
Вторая лига Казахстана 2021 Каспий-М

19

1+0

6

1710 1 (11)
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