|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2011
|Каспий
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Каспий
|
22
|
|
|
6
|
1
|1850
|12 (18)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Каспий
|
11
|
|
|
3
|
|642
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Каспий
|
1
|
|
|
|
|66
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Каспий
|
24
|
1+0
|
|
1
|
1
|1683
|3 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Каспий
|
2
|
|
|
1
|
|136
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Каспий
|
25
|
|
|
6
|
2
|2173
|4 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Каспий
|
|
|
|
|
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Каспий
|
2
|
|
|
1
|
|180
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Каспий
|
16
|
|
|
4
|
1
|1297
|5 (13)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2015/16
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|180
|3 (4)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Каспий
|
3
|
|
|
|
|270
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Каспий
|
23
|
0+1
|
|
5
|
1
|1938
|4 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Каспий
|
2
|
|
|
1
|
|180
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Каспий
|
21
|
0+1
|
|
7
|
1
|1686
|8 (10)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Каспий
|
2
|
|
|
1
|
|180
|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Каспий
|
20
|
1+0
|
|
7
|
|1614
|11 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Каспий
|
2
|
|
|
|
1
|58
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Каспий
|
22
|
|
|
2
|
|1403
|2 (14)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
|
2
|
|
|
|
|90
|10 (12)
|Вторая лига Казахстана 2020
|Каспий-М
|
3
|
3+0
|
|
1
|
|270
|1 (4)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Каспий-М
|
19
|
1+0
|
|
6
|
|1710
|1 (11)