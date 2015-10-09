10 лучших дриблёров КПЛ-2026: кто стал королём обводок?

После окончания сезона в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) большое внимание уделяется самым забивным игрокам, лучшим ассистентам, наиболее надёжным вратарям. Но зачастую в футболе к голевым моментам приводит смелость и навыки игроков, которые умеют эффективно идти в обводку. Корреспондент Vesti.kz составил рейтинг самых лучших дриблёров чемпионата.

Для более объективной оценки мы решили не ограничиваться официальными данными с количеством успешных походов в дриблинг, а высчитали среднее время, которое требовалось игроку на одну удачную обводку. В анализе мы использовали только тех игроков, у которых не менее 40 успешных обыгрышей в КПЛ-2026.

Попыток дриблинга: 107 (№4 в лиге)

Успешных попыток: 56 (№5 в лиге)

Эффективность: 52,3 процента

Среднее время: 38,2 минуты на одну успешную обводку.

Попыток дриблинга: 72 (№21 в лиге)

Успешных попыток: 49 (№11 в лиге)

Эффективность: 68 процентов

Среднее время: 37,1 минуты на одну успешную обводку.

Попыток дриблинга: 112 (№3 в лиге)

Успешных попыток: 53 (№8 в лиге)

Эффективность: 47,3 процента

Среднее время: 34,3 минуты на одну успешную обводку.

Попыток дриблинга: 104 (№7 в лиге)

Успешных попыток: 54 (№6 в лиге)

Эффективность: 51,9 процента

Среднее время: 34,2 минуты на одну успешную обводку.

Попыток дриблинга: 82 (№14 в лиге)

Успешных попыток: 52 (№9 в лиге)

Эффективность: 63,4 процента

Среднее время: 34 минуты на одну успешную обводку.

Попыток дриблинга: 96 (№8 в лиге)

Успешных попыток: 46 (№13 в лиге)

Эффективность: 47,1 процента

Среднее время: 33,5 минуты на одну успешную обводку.

Попыток дриблинга: 107 (№6 в лиге)

Успешных попыток: 64 (№3 в лиге)

Эффективность: 59,8 процента

Среднее время: 29 минут на одну успешную обводку.

Попыток дриблинга: 189 (№1 в лиге)

Успешных попыток: 90 (№2 в лиге)

Эффективность: 47,6 процента

Среднее время: 26,5 минуты на одну успешную обводку.

Попыток дриблинга: 70 (№23 в лиге)

Успешных попыток: 40 (№22 в лиге)

Эффективность: 57,1 процента

Среднее время: 25,4 минуты на одну успешную обводку.

Попыток дриблинга: 162 (№2 в лиге)

Успешных попыток: 96 (№1 в лиге)

Эффективность: 59,2 процента

Среднее время: 23,8 минуты на одну успешную обводку.

Как видите, самым эффективным дриблёром чемпионата был 25-летний ганский вингер "Улытау" Анане. Он часто шёл в обводку - целых 162 раза, и в 59,2 процента случаях оставлял соперника не у дел (96 обводок). Он не только лидер по количеству успшеных походов в дриблинг, но и самый эффективный по среднему времени - каждые 23,8 минуты в КПЛ-2026 он обыгрывал соперника один в один.

Удивительно, что на втором месте оказался 22-летний вингер Жаксылык, завершавший сезон на правах аренды из "Астаны" в "Кайсаре". Хоть он и не вошёл в топ-20 по количеству обводок (как попыток, так и успешных), за него сыграло то, что он отыграл в сумме чуть более 1000 минут, но всё равно оформил 40 обводок.

Отметим, что из пяти казахстанцев в этом списке только один попал в состав сборной Казахстана на ноябрьские матчи в Лиге наций - это 19-летний Амир. 18-летний Абраев при этом был приглашён в сборную U-21.

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