Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 19:11
 

10 лучших дриблёров КПЛ-2026: кто стал королём обводок?

  Комментарии

Поделиться
10 лучших дриблёров КПЛ-2026: кто стал королём обводок? Нурали Жаксылык и Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Кайсар"©

После окончания сезона в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) большое внимание уделяется самым забивным игрокам, лучшим ассистентам, наиболее надёжным вратарям. Но зачастую в футболе к голевым моментам приводит смелость и навыки игроков, которые умеют эффективно идти в обводку. Корреспондент Vesti.kz составил рейтинг самых лучших дриблёров чемпионата.

Поделиться

После окончания сезона в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) большое внимание уделяется самым забивным игрокам, лучшим ассистентам, наиболее надёжным вратарям. Но зачастую в футболе к голевым моментам приводит смелость и навыки игроков, которые умеют эффективно идти в обводку. Корреспондент Vesti.kz составил рейтинг самых лучших дриблёров чемпионата.

Для более объективной оценки мы решили не ограничиваться официальными данными с количеством успешных походов в дриблинг, а высчитали среднее время, которое требовалось игроку на одну удачную обводку. В анализе мы использовали только тех игроков, у которых не менее 40 успешных обыгрышей в КПЛ-2026.

 

10. Луис Герра ("Тобол")

Попыток дриблинга: 107 (№4 в лиге)
Успешных попыток: 56 (№5 в лиге)
Эффективность: 52,3 процента
Среднее время: 38,2 минуты на одну успешную обводку.


9. Жансултан Мухаметханов ("Окжетпес")

Попыток дриблинга: 72 (№21 в лиге)
Успешных попыток: 49 (№11 в лиге)
Эффективность: 68 процентов
Среднее время: 37,1 минуты на одну успешную обводку.


8. Сэйф Попов ("Алтай")

Попыток дриблинга: 112 (№3 в лиге)
Успешных попыток: 53 (№8 в лиге)
Эффективность: 47,3 процента
Среднее время: 34,3 минуты на одну успешную обводку.


7. Жасулан Амир ("Ордабасы")

Попыток дриблинга: 104 (№7 в лиге)
Успешных попыток: 54 (№6 в лиге)
Эффективность: 51,9 процента
Среднее время: 34,2 минуты на одну успешную обводку.


6. Жан-Морель По ("Иртыш")

Попыток дриблинга: 82 (№14 в лиге)
Успешных попыток: 52 (№9 в лиге)
Эффективность: 63,4 процента
Среднее время: 34 минуты на одну успешную обводку.


5. Максат Абраев ("Астана")

Попыток дриблинга: 96 (№8 в лиге)
Успешных попыток: 46 (№13 в лиге)
Эффективность: 47,1 процента
Среднее время: 33,5 минуты на одну успешную обводку.


4. Агустин Пасториса ("Актобе")

Попыток дриблинга: 107 (№6 в лиге)
Успешных попыток: 64 (№3 в лиге)
Эффективность: 59,8 процента
Среднее время: 29 минут на одну успешную обводку.


3. Ноа Ндомбаси ("Каспий")

Попыток дриблинга: 189 (№1 в лиге)
Успешных попыток: 90 (№2 в лиге)
Эффективность: 47,6 процента
Среднее время: 26,5 минуты на одну успешную обводку.


2. Нурали Жаксылык ("Астана"/"Кайсар")

Попыток дриблинга: 70 (№23 в лиге)
Успешных попыток: 40 (№22 в лиге)
Эффективность: 57,1 процента
Среднее время: 25,4 минуты на одну успешную обводку.


1. Давид Анане ("Улытау")

Попыток дриблинга: 162 (№2 в лиге)
Успешных попыток: 96 (№1 в лиге)
Эффективность: 59,2 процента
Среднее время: 23,8 минуты на одну успешную обводку.


Как видите, самым эффективным дриблёром чемпионата был 25-летний ганский вингер "Улытау" Анане. Он часто шёл в обводку - целых 162 раза, и в 59,2 процента случаях оставлял соперника не у дел (96 обводок). Он не только лидер по количеству успшеных походов в дриблинг, но и самый эффективный по среднему времени - каждые 23,8 минуты в КПЛ-2026 он обыгрывал соперника один в один.

Удивительно, что на втором месте оказался 22-летний вингер Жаксылык, завершавший сезон на правах аренды из "Астаны" в "Кайсаре". Хоть он и не вошёл в топ-20 по количеству обводок (как попыток, так и успешных), за него сыграло то, что он отыграл в сумме чуть более 1000 минут, но всё равно оформил 40 обводок.

Отметим, что из пяти казахстанцев в этом списке только один попал в состав сборной Казахстана на ноябрьские матчи в Лиге наций - это 19-летний Амир. 18-летний Абраев при этом был приглашён в сборную U-21.

Без звёзд РПЛ и чистого форварда: каким будет основной состав сборной Казахстана в ноябре?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига наций 2026/27   •   Молдова, Кишинев   •   Групповой этап, мужчины
13 ноября 22:00   •   не начат
Молдова
Молдова
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Молдова
Ничья
Казахстан
Проголосовало 234 человек

Реклама

Живи спортом!