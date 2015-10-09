Без звёзд РПЛ и чистого форварда: каким будет основной состав сборной Казахстана в ноябре?

Уже завтра, 13 ноября, сборная Казахстана сыграет в гостях с Молдовой в пятом туре групповой стадии Лиги наций. Для команды Джона ван'т Схипа это будет предпоследняя встреча в этом цикле. Корреспондент Vesti.kz собрал наиболее оптимальный стартовый состав на сегодняшний день.

В двух последних матчах группы Лиги наций казахстанская дружина сыграет в гостях с Молдовой, а затем дома встретится со Словакией (16 ноября). Обоим соперникам команда проиграла в сентябре и октябре с одинаковым счётом 1:2.

Кенжебек, Чесноков и Исламхан в запасе?

Три из четырёх матчей в сентябре и октябре ван'т Схип играл по схеме в четыре защитника. Исключением стал домашний матч четвёртого тура с Фарерскими островами (2:2), когда нидерландский специалист решил выпустить трёх центральных защитников с первых минут.

С учётом того, что завтра будет игра с Молдовой, с которой наша сборная обязана играть первым номером даже на выезде, ожидаем, что команда сыграет в четыре защитника.

Ставим в старт Покатилова, который сыграл в двух из четырёх матчей этой Лиги наций и стал лидером среди вратарей по сыгранными минутам в предыдущей международной паузе. Хоть Бекхан Шайзада и был признан лучшим голкипером сезона в КПЛ, а Александр Заруцкий является железным первым номером в "Актобе", мы всё равно делаем выбор в пользу капитана команды, участвующей на общем этапе Лиги чемпионов. Не сказать, что уровнем кто-то из конкурентов превосходит сейчас Стаса, а оставлять лидера участника Лиги чемпионов в тени голкиперов КПЛ - как минимум странно.

Тут тоже серьёзная конкуренция: Александр Мрынский, Наурызбек Жагоров, Еркин Тапалов. Но Аширбек смотрится надёжнее Мрынского именно в игре в обороне и в схеме с четырьмя защитниками, а Тапалов получает заметно меньше игровой практики в последнее время. Жагоров получал свои шансы в предыдущих играх Лиги наций, но, мягко говоря, не впечатлил. Аширбек смотрится сильнее.

Здесь главный конкурент для Касыма - Темирлан Ерланов. Но он пропустил два из трёх последних туров КПЛ из-за травмы, поэтому его форма уступает той, которую набрал Касым ближе к концу сезона. Нельзя не вспомнить Сергея Малого, однако он более надёжен в схеме с тремя центрдефами, да и завтра он сыграть не сможет из-за дисквалификации. Кстати, он вышел в старте именно в матче с Фарерами, когда ван'т Схип видоизменил тактический рисунок (совпадение?). Что касается Адильбека Жумаханова, то он может получить свой шанс, но вряд ли в стартовом составе.

Безоговорочный лидер на поле и в раздевалке. Его место в старте не обсуждается. Тем более после последней международной паузы он провёл порядка 300 минут в РПЛ в составе "Зенита", а ещё играл в Кубке России. Без него защита нашей команды смотрится неестественно.

Тут тоже были мысли - Вороговский или Владислав Васильев? Второго, наконец, заметили в сборной: 4+8 в 29 матчах КПЛ - это вам не шутки! Но тут выбор всё же в пользу Яна. Дело даже не в опыте, а в том, что на позиции фулбэка он чувствует себя как рыба в воде, в отличие от Васильева, который больше подходит под схему с тремя центрбеками и под игру на позиции латераля/вингбэка. Если бы мы собирали состав под условные 3-5-2, то здесь у Васильева было бы куда больше шансов попасть в старт.

В этот раз ван'т Схип решил не ограничиваться одним опорником в заявке, пригласив в команду также Алмаса Тюлюбая из "Елимая" и Айбола Абикена из "Кызыл-Жара". Но всё равно мы бы предпочли увидеть в старте Куата. Он по-прежнему даёт огромный объём работы на поле, стабильно играл за клуб, где был капитаном, а в последнем туре даже отметился забитым мячом. В этом плане он проявил себя ярче, чем Тюлюбай или Абикен. Но позиция Куата требует энергозатратных усилий, да и сам Исламбек уже не молод, поэтому замена ему точно понадобится, и тут как раз пригодятся Тюлюбай и Абикен.

Мы решили собрать состав по схеме 4-3-3 и обойтись без ярко выраженной "десятки". Поэтому нужны два игрока, которые будут работать по принципу "бокс-ту-бокс", помогая как в обороне, так и в атаке. Выпускать двух чистых разрушителей в игре с Молдовой было бы странно, поэтому Абикена и Тюлюбая сюда не рассматривали. А вот Бауыржану Исламхану всё же непросто выполнять большой объём в обороне, и он быстрее устаёт, если играет глубже. Поэтому здесь выбор в пользу Оразова, который находится в тонусе.

Тут такая же ситуация. Из тех, кто есть, наиболее подходящим под игру в старте на этой позиции является Караман. Он стабильно отыграл весь сезон, является достаточно выносливым игроком. Плюс у него есть определённый прогресс по части оборонительных действий, ведь когда-то он был исключительно атакующим игроком, выступающим на позиции вингера.

Лучший молодой игрок года в КПЛ стал одним из самых результативных казахстанских футболистов - 11+6 в 34 матчах чемпионата и Кубка Казахстана. Он молод, свеж и голоден, и ему хочется проявить себя ярко в футболке сборной. Также на эту позицию рассматривались Ислам Чесноков и Исмаил Бекболат.

Однако первый уже два месяца не может пробиться в старт середняка РПЛ "Крыльев Советов", выходя на замену в концовке игр, а второй больше подходит под опцию замены, чтобы добавить свежести во втором тайме. Если у вас ещё есть сомнения относительно Чеснокова, то сравните 11+6 Амира с 2+1 в 30 матчах 2026 году у Чеснокова. К тому же часть сезона он также провёл в Казахстане...

Можете думать, что здесь предпочтительнее Галымжан Кенжебек, но моё видение именно такое. Кенжебек за четыре месяца с момента старта нового сезона РПЛ в сумме сыграл в чемпионате за "Ахмат" всего около 60 минут, а результативных действий нет даже в кубке, где он играет больше. В сентябре-октябре в сборной он запомнился лишь перебором жёлтых, из-за которого пропустил последнюю игру.

Зато Туякбаев в четырёх последних турах КПЛ оформил два красивейших гола со штрафных и сделал два ассиста. А ещё он играл в старте в еврокубках против "Панатинаикоса" (1:5) и "Аталанты" (1:1). В плане игрового тонуса и статистики он намного выше Кенжебека на данный момент.

Максим и сам неоднократно признавался, что на фланге чувствует себя свободнее и привычнее. Но что поделать, если в атаке такой дефицит исполнителей? Дастана Сатпаева нет из-за травмы, как и Рамазана Каримова, который получил повреждение в последнем туре КПЛ.

Других форвардов ван'т Схип не вызывал изначально, отказавшись от того же Артура Шушеначева, а вместо Каримова в последний момент приехал Айбар Жаксылыков, которого не было даже в расширенном списке, и вызов которого вообще можно считать нонсенсом. Вряд ли ван'т Схип выпустит в старте форварда, который изначально не должен был входить в число 27 вызванных или 38 рассматривающихся. А вот Самородову, вероятно, придётся играть на острие.

Поэтому объективный состав, на мой взгляд, выглядит сейчас именно так:

Напомним, что завтрашний матч Молдова - Казахстан пройдёт в Кишинёве и начнётся в 22:00 по казахстанскому времени. На данный момент в активе Молдовы четыре балла, а у Казахстана два очка. Также в группе есть Фарерские острова (4) и Словакия (10).

УЕФА объявил решение на матч Молдова - Казахстан в Лиге наций

Фото: TG/commentdimash©️

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