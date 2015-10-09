Зачем в сборную Казахстана вызвали незабивного форварда и при чём здесь Кашкен?

Нападающий "Елимая" Айбар Жаксылыков стал ещё одним футболистом, вызванным в сборную Казахстана. Корреспондент Vesti.kz считает, что это решение Джона ван'т Схипа - ещё одна деталь, за которую теперь будут цепляться болельщики и представители СМИ.

29-летний форвард был приглашён в сборную экстренно. Причиной послужила травма нападающего "Астаны" Рамазана Каримова, который получил повреждение после жёсткого подката защитника "Жетысу" Динмухамеда Кашкена в последнем туре КПЛ. В итоге 27-летний Каримов, который забил в сентябре в гостевом матче со Словакией (1:2), пропустит заключительные игры Лиги наций - сейчас он передвигается на костылях.

Ни одного гола за сборную и всего пять мячей в КПЛ-2026

Каримов был единственным чистым страйкером в окончательном составе сборной на ноябрьские матчи с Молдовой и Словакией. И понятно, что его срочно нужно было заменить на другого нападающего. Но насколько обоснованным можно назвать вызов Айбара?

Во-первых, его не было даже в расширенном списке сборной. Зато в нём были другие игроки линии нападения: лучший бомбардир первой лиги и звезда молодёжной сборной Артём Литош, один из самых забивных форвардов премьер-лиги Артур Шушеначев, были и Эльхан Астанов со Станиславом Басмановым, которых пусть и сложно назвать чистыми девятками, но у которых есть навыки для игры на этой позиции и хорошая статистика. Но в итоге вызван был Жаксылыков.

Во-вторых, у Жаксылыкова есть опыт выступлений за национальную команду, но назвать его успешным язык не повернётся. С 2020 года он провёл за сборную 15 матчей, но не отметился ни одним результативным действием. Последний раз играл за команду в марте 2025 года.

В-третьих, в завершившемся сезоне КПЛ он вошёл только в топ-30 бомбардиров чемпионата, забив пять голов в 25 матчах, один из которых - с пенальти. Но тут можно отметить, что игрок чаще выходил на замену, чем появлялся в старте. Тем не менее он провёл 1179 минут в чемпионате.

Кого можно было вызвать вместо Каримова?

Первым претендентом, по нашему мнению, являлся 21-летний Литош из "Шахтёра". Человек, который наколотил 24 гола в первой лиге и забивал за "молодёжку" Англии и Ирландии. Непонятно, почему в итоге не пригласили его, тем более что в молодёжной сборной на этот раз его не будет.

Шушеначева из "Актобе" ван'т Схип уже пытался наигрывать в сентябре-октябре - получилось безрезультатно. Но он забил в два раза больше голов в КПЛ, чем Жаксылыков (10 против 5), имеет больше международного опыта как на уровне сборных, так и на уровне клубов.

Одноклубник Айбара, хоть и не молод, но за 995 минут в КПЛ-2026 забил десять мячей, что также в два раза превосходит результативность Жаксылыкова. Уиз "Жетысу" статистика в чемпионате 8+2, а уиз- 7+1. Они и забивали чаще, а ещё они были бы новыми лицами в сборной, в отличие от Жаксылыкова, который периодически вызывается, но не даёт результата на протяжении шести лет.

Как видите, у тренерского штаба был выбор, но почему-то было принято решение вызвать Жаксылыкова. А ведь это единственный чистый форвард в заявке команды, и при этом Айбар всего десять раз выходил в старте в КПЛ-2026 и провёл лишь одну игру без замен в чемпионате. Справится ли он с нагрузкой? Или же ван'т Схипу придётся использовать на острие Максима Самородова?

Пока неизменным остаётся то, что по комплектации состава сборной к ван'т Схипу вопросы как были, так и есть. Будет интересно узнать, почему выбор в такой момент пал на далеко не самого забивного форварда страны.

Напомним, что 13 ноября команда сыграет в гостях с Молдовой, а 16 ноября на "Астана Арене" встретится со Словакией. Обеим сборным Казахстан уже проигрывал в сентябре-октябре с одинаковым счётом 1:2.

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Фото: IG/karimmjr©️

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