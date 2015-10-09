Топ-7 успешных футболистов Казахстана с 10+ титулами: скоро будет новый лидер?

"Ордабасы" оформил первый в своей истории "золотой дубль". Этот двойной успех изменил позиции самых титулованных действующих казахстанских футболистов. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию новый список тех, у кого не менее десяти трофеев за карьеру.

С отрывом самым титулованным казахстанцем в стане "Ордабасы" является защитник Сергей Малый. И именно он теперь поднимается на второе место среди всех действующих игроков Казахстана.

Учитываются победы только в высших дивизионах чемпионатов (без первых, вторых, третьих лиг);

Учитываются победы в национальных кубковых турнирах (Кубки/Кубки лиги/Суперкубки);

Учитываются победы на международном уровне за клубы и сборную (таковых пока нет);

Не учитываются товарищеские турниры, в том числе FIFA Series, где нет единого победителя;

В победном чемпионате игрок должен провести минимум одну игру, в победном Кубке - минимум одну игру, в победном Суперкубке - быть в заявке на финал.

Ещё раз напомним о критериях, которые мы прописали для своего подсчёта трофеев:

Малый может сравняться с Бейсебековым в 2027-м?

На данный момент есть семь действующих казахстанских футболистов, у которых не меньше десяти значимых трофеев за всю карьеру. И только трое из них продолжают выступления в составе национальной сборной Казахстана.

7. Стас Покатилов - 10 титулов

Победитель Кубка Казахстана-2013 в составе "Шахтёра", чемпион Казахстана-2020, победитель Кубка Казахстана (2017, 2018, 2021) и обладатель Суперкубка Казахстана-2017 в составе "Кайрата", обладатель Суперкубка Казахстана-2024 в составе "Тобола", чемпион Азербайджана-2026 и дважды обладатель Кубка Азербайджана (2025, 2026) в составе "Сабаха".

6. Нуралы Алип - 12 титулов

Чемпион Казахстана-2020 и обладатель Кубка Казахстана (2018, 2021) в составе "Кайрата", чемпион России (2022, 2023, 2024, 2026), обладатель Кубка России-2024 и победитель Суперкубка России (2022, 2023, 2024, 2026) в составе "Зенита".

5. Асхат Тагыберген - 12 титулов

Чемпион Казахстана-2013 и обладатель Суперкубка Казахстана-2014 в составе "Актобе", чемпион Казахстана (2016, 2017) и победитель Кубка Казахстана-2016 в составе "Астаны", триумфатор Кубка Казахстана-2019 в составе "Кайсара", чемпион Казахстана-2021, победитель Кубка Казахстана-2025 и обладатель Суперкубка Казахстана (2021, 2022, 2026) в составе "Тобола", чемпион Казахстана-2023 в составе "Ордабасы".

4. Дмитрий Шомко - 12 титулов

Чемпион Казахстана (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), обладатель Кубка Казахстана-2016 и победитель Суперкубка Казахстана (2011, 2015, 2018, 2019, 2020) в составе "Астаны".

3. Серикжан Мужиков - 13 титулов

Чемпион Казахстана (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), обладатель Кубка Казахстана-2016 и победитель Суперкубка Казахстана (2018, 2019) в составе "Астаны", чемпион Казахстана-2021, обладатель Кубка Казахстана-2023 и триумфатор Суперкубка Казахстана (2021, 2022) в составе "Тобола".

2. Сергей Малый - 14 титулов

Обладатель Кубка Казахстана-2013 и Суперкубка Казахстана-2013 в составе "Шахтёра", чемпион Казахстана (2016, 2017, 2018), победитель Кубка Казахстана-2016, обладатель Суперкубка Казахстана (2018, 2020) в составе "Астаны", чемпион Казахстана-2021 и обладатель Суперкубка Казахстана (2021, 2022) в составе "Тобола", чемпион Казахстана (2023, 2026) и обладатель Кубка Казахстана (2026) в составе "Ордабасы".

1. Абзал Бейсебеков - 15 титулов

Семикратный чемпион Казахстана (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022), двукратный победитель Кубка Казахстана (2012, 2016), пятикратный обладатель Суперкубка Казахстана (2015, 2018, 2019, 2020, 2023) и триумфатора Кубка лиги-2024 в составе "Астаны".

Получается, что в течение каких-то восьми дней Малый оторвался по количеству выигранных титулов от Алипа, Тагыбергена и Шомко, а также опередил Мужикова. Сравняться с Бейсебековым он может уже в начале сезона-2027.

Это случится, если защитник останется в "Ордабасы" и поможет команде завоевать Суперкубок страны в битве с "Кайратом". По предварительным данным, игра может пройти в Астане 28 февраля.

Напомним, что 2026 год для Малого получился одним из самых успешных в карьере. В составе "Ордабасы" он провёл 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов, став чемпионом страны и обладателем национального кубка.

Также 36-летний футболист повторил свой личный рекорд, забив пять голов в сезоне КПЛ. А в сборной Казахстана он побил рекорд Самата Смакова по количеству проведённых матчей за команду и стал самым возрастным автором гола в её составе.

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