Тренер сборной Казахстана заменил форварда перед матчами Лиги наций

В составе сборной Казахстана произошла вынужденная замена перед заключительными матчами Лиги наций: вместо травмированного нападающего "Астаны" Рамазана Каримова в национальную команду вызван форвард семейского "Елимая" Айбар Жаксылыков, передают Vesti.kz.

Жаксылыков присоединился к сборной Казахстана

Как сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ), Каримов не сможет помочь национальной команде из-за повреждения. Его место в заявке занял Жаксылыков, который в завершившемся сезоне провёл 26 матчей за "Елимай" во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Казахстану предстоят матчи с Молдовой и Словакией

13 ноября сборная Казахстана сыграет на выезде с Молдовой, а 16 ноября примет Словакию в Астане.

После четырёх туров группа 3 дивизиона C Лиги наций выглядит следующим образом: Словакия лидирует с 10 очками, у Фарерских островов и Молдовы по четыре балла, а Казахстан занимает последнее место с двумя очками.

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