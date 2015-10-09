Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался об итогах голосования за "Золотой мяч"-2026 и оценил второе место капитана национальной сборной, нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

"Мбаппе заслужил не меньше"

По мнению специалиста, 27-летний футболист заслуживал главную индивидуальную награду не меньше её обладателя - лидера сборной Англии и форварда Харри Кейна.

"У каждого свои предпочтения. Килиан Мбаппе занял второе место, и это нужно просто принять. Он, конечно, разочарован, потому что заслуживал награду не меньше", — цитирует слова Зидана The Touchline.

Кейн забрал "Золотой мяч"-2026

Церемония вручения награды состоялась 26 октября 2026 года в Лондоне (Англия). Обладателем "Золотого мяча" стал Кейн.

Второе место занял Мбаппе, а тройку лучших замкнул испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль.

Воспитанник "Реала" обошёл Ямаля с Кейном в новом клубе и стал лучшим в Лиге чемпионов

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