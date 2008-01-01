|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|10
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Экибастуз
|
7
|
|
|
|
|126
|10 (13)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-19)
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2016
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
|34
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Экибастуз
|
2
|
|
|
|
|34
|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Экибастуз
|
14
|
|
|
|
|553
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|85
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Экибастуз
|
22
|
2+2
|
|
3
|
|1711
|9 (10)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Экибастуз
|
2
|
|
|
|
|149
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Экибастуз
|
6
|
|
|
2
|
|262
|6 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Экибастуз
|
3
|
0+2
|
|
|
|180
|3 (4)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Иртыш-М
|
14
|
5+0
|
|
2
|
1
|1075
|10 (17)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Экибастуз
|
7
|
|
|
|
|213
|12 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Экибастуз
|
5
|
|
|
|
|142
|5 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Аксу Ак
|
21
|
3+7
|
|
4
|
|1324
|1 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Аксу-М
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|8 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Аксу Ак
|
2
|
1+1
|
|
|
|126
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Кайсар
|
9
|
1+0
|
|
1
|
|399
|1 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Кайсар-М
|
3
|
1+0
|
|
2
|
|225
|12 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Кайсар
|
16
|
1+1
|
|
2
|
|437
|2 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Женис
|
|
|
|
|
|2 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Женис
|
1
|
|
|
|
|-115
|10 (15)