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Футбол

Нурбол Ануарбеков (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Женис нп 77
Дата рождения
14 июля 1998 (24 года)
Пол
мужской
Рост, см
187
Вес, кг
84
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Кубок Казахстана по футболу 2015 Экибастуз

1

10
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Экибастуз

7

126 10 (13)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-19)

1

1+0

90
Товарищеские матчи 2016 Казахстан (U-19)

2

34
Кубок Казахстана по футболу 2016 Экибастуз

2

34 3 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Экибастуз

14

553 6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Экибастуз

1

85 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Экибастуз

22

2+2

3

1711 9 (10)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Экибастуз

2

149 3 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Экибастуз

6

2

262 6 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Экибастуз

3

0+2

180 3 (4)
Вторая лига Казахстана 2019 Иртыш-М

14

5+0

2

1

1075 10 (17)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Экибастуз

7

213 12 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Экибастуз

5

142 5 (7)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Аксу Ак

21

3+7

4

1324 1 (12)
Вторая лига Казахстана 2021 Аксу-М

1

1+0

90 8 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Аксу Ак

2

1+1

126
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Кайсар

9

1+0

1

399 1 (4)
Вторая лига Казахстана 2022 Кайсар-М

3

1+0

2

225 12 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Кайсар

16

1+1

2

437 2 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Женис

2 (4)
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Женис

1

-115 10 (15)

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