|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Акжайык-М
|
15
|
1+0
|
|
|
|496
|12 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Акжайык-М
|
8
|
|
|
|
|163
|1 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Каспий
|
12
|
|
|
3
|
|609
|4 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Каспий
|
2
|
|
|
1
|
|57
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Каспий
|
17
|
1+0
|
|
|
|621
|5 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Каспий
|
2
|
|
|
|
|108
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Каспий
|
26
|
6+9
|
|
4
|
|2119
|4 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|135
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Каспий
|
2
|
|
|
|
|135
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Каспий
|
22
|
1+5
|
|
5
|
|1757
|8 (10)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Каспий
|
2
|
0+2
|
|
|
|180
|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Каспий
|
26
|
4+2
|
+1/-0
|
|
|2008
|11 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Каспий
|
1
|
|
|
|
|38
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Каспий
|
14
|
3+0
|
|
|
|440
|2 (14)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
|
8
|
1+0
|
|
|
|257
|10 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
19
|
0+1
|
|
2
|
|413
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
8
|
1+0
|
|
|
|283
|1 (4)