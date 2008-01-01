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Футбол

Бекзат Кабылан (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Каспий пз 7
Дата рождения
3 марта 1996 (25 лет)
Пол
мужской
Рост, см
162
Вес, кг
57
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Акжайык-М

15

1+0

496 12 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Акжайык-М

8

163 1 (6)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Каспий

12

3

609 4 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Каспий

2

1

57
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Каспий

17

1+0

621 5 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Каспий

2

108 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Каспий

26

6+9

4

2119 4 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21)

2

135
Кубок Казахстана по футболу 2017 Каспий

2

135 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Каспий

22

1+5

5

1757 8 (10)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Каспий

2

0+2

180 3 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Каспий

26

4+2

+1/-0

2008 11 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Каспий

1

38 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Каспий

14

3+0

440 2 (14)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Каспий

8

1+0

257 10 (12)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Каспий

19

0+1

2

413 8 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Каспий

8

1+0

283 1 (4)
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