|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Международный юношеский (U-14) турнир "Кубок Развития УЕФА". Армения-2019
|Казахстан (U-14)
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2
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|44
|1 (3)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2021/22 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
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3
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1
|
|147
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Каспий-М
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10
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1+0
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1
|
|763
|8 (12)
|Товарищеские матчи 2023
|Казахстан (U-18)
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2
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|32
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Каспий
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4
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1
|
|67
|13 (14)
|Вторая лига Казахстана 2023
|Каспий-М
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3
|
1+0
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|225
|10 (10)