|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2011
|Каспий
|
1
|
|
|
|
|59
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Каспий
|
27
|
9+0
|
|
3
|
|1366
|12 (18)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Каспий
|
30
|
8+0
|
|
2
|
|2354
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Каспий
|
1
|
|
|
|
|45
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Каспий
|
30
|
12+0
|
|
2
|
1
|1983
|3 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Каспий
|
2
|
2+0
|
|
|
|160
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Каспий
|
26
|
13+0
|
|
1
|
|2055
|4 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Каспий
|
2
|
|
|
|
|180
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Каспий
|
21
|
6+0
|
|
2
|
|1445
|5 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Каспий
|
2
|
|
|
|
|88
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Каспий
|
15
|
7+4
|
|
|
|937
|4 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Атырау
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2017
|Атырау-М
|
4
|
3+0
|
|
|
|310
|4 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Каспий
|
12
|
|
|
1
|
|867
|8 (10)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Байконур Кз
|
28
|
3+2
|
|
6
|
|2161
|9 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2019
|Окжетпес-М
|
1
|
|
|
|
|56
|12 (17)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Каспий
|
10
|
|
|
|
|276
|2 (14)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
|
10
|
|
|
|
|138
|10 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
4
|
|
+0/-1
|
|
|61
|8 (14)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Каспий-М
|
4
|
5+0
|
+1/-0
|
2
|
|352
|1 (11)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
1
|
|
|
|
|20
|1 (4)