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Футбол

Алмас Арменов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Каспий нп 10
Дата рождения
27 января 1992 (29 лет)
Пол
мужской
Рост, см
175
Вес, кг
70
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Кубок Казахстана 2011 Каспий

1

59
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Каспий

27

9+0

3

1366 12 (18)
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Каспий

30

8+0

2

2354
Кубок Казахстана по футболу 2012 Каспий

1

45
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Каспий

30

12+0

2

1

1983 3 (18)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Каспий

2

2+0

160
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Каспий

26

13+0

1

2055 4 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Каспий

2

180
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Каспий

21

6+0

2

1445 5 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Каспий

2

88 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Каспий

15

7+4

937 4 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Атырау

Вторая лига Казахстана 2017 Атырау-М

4

3+0

310 4 (16)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Каспий

12

1

867 8 (10)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Байконур Кз

28

3+2

6

2161 9 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Окжетпес

7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Окжетпес

Вторая лига Казахстана 2019 Окжетпес-М

1

56 12 (17)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Каспий

10

276 2 (14)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Каспий

10

138 10 (12)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Каспий

4

+0/-1

61 8 (14)
Вторая лига Казахстана 2021 Каспий-М

4

5+0

+1/-0

2

352 1 (11)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Каспий

1

20 1 (4)
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