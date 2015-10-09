Массовый уход из КПЛ? Агент прояснил будущее легионеров "Жениса" и "Елимая"

После завершения сезона КПЛ-2026 для многих клубов и футболистов наступает пора неопределённости. Корреспондент Vesti.kz поговорил о кадровой ситуации в некоторых командах с агентом Мамукой Ломидзе, чьи клиенты выступали за "Женис", "Елимай" и "Каспий".

На данный момент ясность по соглашениям на следующий год есть лишь у некоторых игроков, но Ломидзе настроен оптимистично.

"Если говорить об игроках "Елимая" интересы которых я представляю. Иван Коновалов наверняка останется в клубе. У защитника Марина Беланчича контракт завершён, но мы открыты к диалогу с клубом для дальнейшего сотрудничества. Евгений Березкин покинул "Елимай" в августе, сейчас он свободный агент, могу сказать, что ему импонирует чемпионат Казахстана и не исключаю, что в следующем году он снова будет играть в КПЛ. По игрокам "Жениса". Максим Плотников на мой взгляд провёл хороший, качественный сезон и на сегодня обе стороны заинтересованы в продлении соглашения. По Зурабу Тевзадзе и Ивану Шараванье - их контракты завершены, относительно их будущего опять же предстоит разговор. У Патрика Кпозо контракт с "Женисом" завершён и мы также готовы к диалогу. Ещё добавлю по Динмухамеду Жомарту из "Каспия". Он провёл полноценный сезон в КПЛ и выглядел достаточно уверенно. Думаю, в Актау им довольны и он останется там в дальнейшем", - отметил агент.

Добавим, что в минувшем сезоне КПЛ "Елимай" занял шестое место, "Женис" финишировал на восьмой позиции, а "Каспий" стал 11-м в турнирной таблице.

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