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Футбол

Нурлыбек Аязбаев (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Каспий вр 1
Дата рождения
24 января 1991 (30 лет)
Пол
мужской
Рост, см
183
Вес, кг
74
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Каспий

9

-14

2

1

798 12 (18)
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Каспий

1

-2

1

45
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Каспий

3

-2

270 3 (18)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Каспий

Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Каспий

20

-18

+0/-3

2

1

1735 4 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Каспий

1

-1

90
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Каспий

13

-8

+1/-1

1

1170 5 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Каспий

3

-2

1

270 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Каспий

19

-17

2

1710 4 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Каспий

1

90 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Каспий

17

-21

2

1516 8 (10)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Жетысу

5

-8

1

416 6 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Жетысу

1

-1

90
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Жетысу Б

4

-3

1

360 5 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Жетысу

2

-2

180 5 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Каспий

3

-1

270 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Каспий

10

-8

900 2 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Жетысу Б

6

-2

2

540 5 (14)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Каспий

1

26 10 (12)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Каспий

3

-2

1

225 8 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Каспий

7

-4

2

630 1 (4)
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