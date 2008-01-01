|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Каспий
|
9
|
-14
|
|
2
|
1
|798
|12 (18)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Каспий
|
1
|
-2
|
|
1
|
|45
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Каспий
|
3
|
-2
|
|
|
|270
|3 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Каспий
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Каспий
|
20
|
-18
|
+0/-3
|
2
|
1
|1735
|4 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Каспий
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Каспий
|
13
|
-8
|
+1/-1
|
1
|
|1170
|5 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Каспий
|
3
|
-2
|
|
1
|
|270
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Каспий
|
19
|
-17
|
|
2
|
|1710
|4 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Каспий
|
1
|
|
|
|
|90
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Каспий
|
17
|
-21
|
|
2
|
|1516
|8 (10)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Жетысу
|
5
|
-8
|
|
1
|
|416
|6 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Жетысу
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Жетысу Б
|
4
|
-3
|
|
1
|
|360
|5 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Жетысу
|
2
|
-2
|
|
|
|180
|5 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Каспий
|
3
|
-1
|
|
|
|270
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Каспий
|
10
|
-8
|
|
|
|900
|2 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Жетысу Б
|
6
|
-2
|
|
2
|
|540
|5 (14)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Каспий
|
1
|
|
|
|
|26
|10 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
3
|
-2
|
|
1
|
|225
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Каспий
|
7
|
-4
|
|
2
|
|630
|1 (4)