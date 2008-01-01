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Футбол

Данияр Усенов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Кайрат пз 17
Казахстан (U-21) пз
Дата рождения
18 февраля 2001 (21 год)
Пол
мужской
Рост, см
181
Вес, кг
77
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-17)

4

114
Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-17)

1

Международный юношеский (U-16) турнир "Милан Милянич". Сербия - 2017 Казахстан (U-16)

1

90 3 (4)
Вторая лига Казахстана 2018 Кайрат-Жастар (мол)

34

3+0

2

1664 4 (21)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Кайрат-Жастар (фарм)

3

1+1

91 7 (14)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021 Казахстан (U-21)

3

1

130 4 (6)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Кайрат

8

2+0

411 1 (12)
Лига Европы 2020/21 Кайрат

1

17
Суперкубок Казахстана 2021 Кайрат

2

1

148
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Кайрат

15

1+0

338 3 (14)
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа Казахстан

5 (5)
Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023 Казахстан (U-21)

3

118 5 (5)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Кайрат-Жастар (фарм)

4

3+1

+1/-0

1

335 5 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Кайрат

4

0+2

304 2 (4)
Лига чемпионов 2021/22 Кайрат

1

1

21
Лига конференций 2021/22 Кайрат

1

1 4 (4)
Лига Европы 2021/22 Кайрат

1

1

19
Товарищеские матчи 2022 Казахстан (U-21)

1

Суперкубок Казахстана 2022 Кайрат

1

57
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 Кайрат

18

1

722 5 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Кайрат

5

1+0

1

431 1 (4)
Лига конференций 2022/23 Кайрат

2

52

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