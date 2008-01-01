|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
|
|114
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
1
|
|
|
|
|Международный юношеский (U-16) турнир "Милан Милянич". Сербия - 2017
|Казахстан (U-16)
|
1
|
|
|
|
|90
|3 (4)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Кайрат-Жастар (мол)
|
34
|
3+0
|
|
2
|
|1664
|4 (21)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Кайрат-Жастар (фарм)
|
3
|
1+1
|
|
|
|91
|7 (14)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
1
|
|130
|4 (6)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кайрат
|
8
|
2+0
|
|
|
|411
|1 (12)
|Лига Европы 2020/21
|Кайрат
|
1
|
|
|
|
|17
|Суперкубок Казахстана 2021
|Кайрат
|
2
|
|
|
1
|
|148
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Кайрат
|
15
|
1+0
|
|
|
|338
|3 (14)
|Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа
|Казахстан
|
|
|
|
|
|5 (5)
|Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|118
|5 (5)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Кайрат-Жастар (фарм)
|
4
|
3+1
|
+1/-0
|
1
|
|335
|5 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Кайрат
|
4
|
0+2
|
|
|
|304
|2 (4)
|Лига чемпионов 2021/22
|Кайрат
|
1
|
|
|
1
|
|21
|Лига конференций 2021/22
|Кайрат
|
1
|
|
|
|
|1
|4 (4)
|Лига Европы 2021/22
|Кайрат
|
1
|
|
|
1
|
|19
|Товарищеские матчи 2022
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|Суперкубок Казахстана 2022
|Кайрат
|
1
|
|
|
|
|57
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Кайрат
|
18
|
|
|
1
|
|722
|5 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Кайрат
|
5
|
1+0
|
|
1
|
|431
|1 (4)
|Лига конференций 2022/23
|Кайрат
|
2
|
|
|
|
|52