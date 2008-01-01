|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Вторая лига Казахстана 2021
|Каспий-М
|
6
|
|
|
|
|37
|1 (11)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Каспий
|
2
|
0+1
|
|
|
|103
|9 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Каспий
|
3
|
1+0
|
|
|
|50
|3 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Каспий-М
|
12
|
3+0
|
|
|
|932
|8 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Каспий
|
14
|
1+0
|
|
|
|350
|13 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Каспий
|
2
|
|
|
1
|
|148
|Вторая лига Казахстана 2023
|Каспий-М
|
3
|
|
|
|
|226
|10 (10)