Vesti.kz продолжают традиционную рубрику "Гол тура". Предлагаем в очередном выпуске выбрать лучшее взятие ворот в рамках 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных мячей. Выбрать лучший можно по этой ссылке.
Вагнер Лав ("Кайрат")
Бразильский форвард в матче с "Таразом" прервал безголевое молчание, длившееся с третьего тура, когда он в последний раз огорчил именно жамбылцев. Было это 5 апреля.
В прошедшем матче Вагнер открыл счет на 11-й минуте, пробив в касание после передачи с фланга. "Кайрат" победил в этой встрече с "сухим" результатом 2:0.
Руслан Есимов ("Кызыл-Жар")
Для правого защитника "Кызыл-Жара" это первый гол в составе петропавловцев. Есимов отличился на 89-й минуте матча с "Шахтером", забив единственный и победный мяч на 89-й минуте. Игрок северян эффектно пробил в угол из-за пределов штрафной.
Неманья Николич ("Тобол")
Сербский форвард "Тобола" в центральном матче тура с "Астаной" открыл счет прекрасным ударом головой. Николич отличился на 29-й минуте. Но, к сожалению для костанайцев, его гол не стал победным - "Астана" в конце первого тайма сумела отыграться - 1:1.
Жоао Пауло ("Ордабасы")
Форвард "Ордабасы" прервал семиматчевую безвыигрышную серию своего клуба. Бразилец на 92-й минуте встречи с "Акжайыком" принес победу шымкентцам (1:0), эффектно пробив издалека в верхний угол ворот.
Шафик Тигруджа ("Каспий")
Игрок "Каспия" забил, наверное, самый красивый гол тура. Тигруджа отличился на 18-й минуте матча с "Жетысу", нанеся удар метров с 30 в "девятку" ворот талдыкорганцев. Для актаусцев этот мяч стал победным - 1:0.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
1 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".
2 тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".
3 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".
4 тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".
5 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".
6 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".
7 тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".
8 тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".
9 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".
10 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".
11 тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".
12 тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".
13 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Кайсара".
14 тур. Аслан Дарабаев ("Каспий") - гол в ворота "Астаны".
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