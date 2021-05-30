Выстрел Дарабаева в "девятку" ворот "Астаны" и удары в угол. Какой лучший гол 14-го тура КПЛ?

Vesti.kz в очередном выпуске рубрики "Гол тура" предлагают принять участие в выборе лучшего взятия ворот в рамках 14-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных мячей. Выбрать лучший из них можно ссылке.

Хосе Канте ("Кайрат")

Форвард "Кайрата" в матче с "Кайсаром" принес алматинцам победу. Канте на 33-й минуте начал голевую комбинацию и обыгравшись в штрафной соперника с Вагнером Лавом в касание поразил угол ворот "волков". Его гол стал единственным во встрече.

Ненад Адамович ("Тараз")

Форвард "Тараза" оформил дубль в игре с "Кызыл-Жаром" (2:2). Во втором взятии ворот Адамович сам принял участие в комбинации и завершил ее ударом из пределов штрафной площади. После гола серба "Тараз" увеличил отрыв - 2:0, но не смог удержать преимущество.

Нурберген Нурбол ("Жетысу")

Полузащитник "Жетысу" открыл счет в матче с "Тураном". 20-летний футболист на 51-й минуте подключился к атаке и пробил в касание в угол ворот после передачи с фланга. "Жетысу" победил в этой встрече со счетом 2:0. Для талдыкорганцев это третий, выигранный, матч подряд.

Брайан Гарсия ("Атырау")

Бразильский защитник "Атырау" соорудил очередной шедевр. В матче с "Акжайыком" Брайан, находясь в штрафной гостей получил проникающую передачу, первым движением принял мяч, а вторым пробил в угол ворот уральцев. Так он установил окончательный счет в пользу "нефтяников" - 2:0.

Аслан Дарабаев ("Каспий")

Центральный полузащитник "Каспия" спас актауский клуб от поражения в матче с "Астаной". На 61-й минуте Дарабаев, получив пас перед штрафной гостей, убрал соперника и пробил в "девятку" ворот. Так счет стал 2:2 и больше до конца игры не менялся.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

1 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".

2 тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".

3 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".

4 тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".

5 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

6 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

7 тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".

8 тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

9 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".

10 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".

11 тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".

12 тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".

13 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Кайсара".

Матчи 14-го тура прошли 28 и 29 мая. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

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