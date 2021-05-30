Гол игрока "Жетысу" ударом со штрафного в "девятку" признан лучшим в 13-м туре КПЛ-2021

Гол полузащитника "Жетысу" Адама Адахаджиева признан лучшим в 13-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.
Полузащитник "Жетысу" отличился в матче с "Кайсаром" (2:0). На 31-й минуте он открыл счет, сильно и точно пробив с угля штрафной площади в верхний угол ворот.
Для Адахаджиева это второй гол в чемпионате. Не так давно он уже отметился красивым ударом в матче девятого тура против "Акжайыка" (2:3). Тот мяч победил в опросе среди читателей Vesti.kz.
Второе место занял полузащитник "Тобола" Асхат Тагыберген - 25 процентов. Гафуржан Суюмбаев из "Кайрата" набрал 16 процентов и занял третье место. На четвертой строчке форвард "Каспия" Давид Караев, у него пять процентов. Еще один игрок актаусцев Руслан Сахалбаев с двумя процентами замкнул топ-5 голосования.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
1 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".
2 тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".
3 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".
4 тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".
5 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".
6 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".
7 тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".
8 тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".
9 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".
10 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".
11 тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".
12 тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".
Напомним, матчи 13-го тура прошли 23 и 24 мая. 28 и 29 были сыграны встречи 14-го тура. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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