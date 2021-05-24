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Гол легионера "Актобе" в ворота "Кайрата" признан лучшим в 12-м туре КПЛ

Он ненамного обошел конкурентов.

Гол легионера "Актобе" в ворота "Кайрата" признан лучшим в 12-м туре КПЛ
Эрвен Мукам. Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Гол легионера "Актобе" Эрвена Мукама признан лучшим в 12-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Французский легионер "красно-белых" во встрече с "Кайратом" отметился блистательным голом, пробив в "девятку" издалека. Его мяч, забитый на 54-й минуте при счете 3:1 в пользу "Кайрата", возродил интригу в матче, который, впрочем, оказался актюбинцами проигранным - 2:4. Кроме того, на счету полузащитника голевой пас.

Мукам набрал 29 процентов голосов.

На втором месте Айбар Жаксылыков из "Жетысу". Его гол в ворота "Тараза" оценили 26 процентов читателей. Третью строчку занял Бауыржан Байтана. Полузащитник "Тараза" набрал 20 процентов. У Артура Шушеначева из "Кайрата" 15 процентов, а замкнул топ-5 голосования Неманья Николич из "Тобола". У него десять процентов голосов.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

Первый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана";

Второй тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия";

Третий тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата";

Четвертый тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы";

Пятый тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана";

Шестой тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара";

Седьмой тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу";

Восьмой тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара";

Девятый тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка";

Десятый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза";

Одиннадцатый тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".

Матчи 12-го тура прошли 18 и 19 мая. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Голы недели голы КПЛ-2021 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Атырау ФК Актобе ФК Туран ФК Акжайык ФК Кенесов Арман

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