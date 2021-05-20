Гол легионера "Атырау" ударом в девятку признан лучшим в 11-м туре КПЛ-2021

Гол игрока "Атырау" Бруно Алекса признан лучшим в 11-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.
Бразильский полузащитник в матче с "Таразом" принес победу своему клубу после красивого удара в верхний угол. Бруно отличился на 49-й минуте. Этот мяч стал единственным во встрече. Легионер "Атырау" набрал 45 процентов голосов.
Второе место занял защитник "Акжайыка" Павел Назаренко - 21 процент голосов. Марин Томасов из "Астаны" набрал 18 процентов. Девять процентов у Тимура Мульдинова из "Кызыл-Жара". Каролис Лаукжемис из "Кайсара" с семью процентами замкнул топ-5 голосования.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:
Первый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана";
Второй тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия";
Третий тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата";
Четвертый тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы";
Пятый тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана";
Шестой тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара";
Седьмой тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу";
Восьмой тур. Арман Кенесов (Кайсар) - гол в ворота "Кызыл-Жара";
Девятый тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка";
Десятый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".
Матчи 11-го тура прошли 14 и 15 мая. 12-й тур был сыгран 18 и 19 мая. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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