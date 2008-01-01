|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-18)
|
2
|
2+0
|
|
|
|90
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2018
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2018
|Жетысу-М
|
35
|
8+0
|
|
4
|
|2344
|10 (21)
|Международный юношеский (U-18) турнир "Кубок Словакии-2018"
|Казахстан (U-18)
|
1
|
|
|
|
|30
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Жетысу-М
|
31
|
12+0
|
+5/-0
|
2
|
|2439
|6 (17)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Жетысу Б
|
10
|
|
|
2
|
|762
|2 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
17
|
1+0
|
|
2
|
|766
|14 (14)
|Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023
|Казахстан (U-21)
|
4
|
|
|
|
|212
|5 (5)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Жетысу-М
|
3
|
2+0
|
|
|
|270
|1 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
5
|
0+1
|
|
1
|
|323
|3 (4)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Жетысу
|
8
|
3+2
|
+1/-0
|
1
|
|407
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Жетысу
|
21
|
3+4
|
+1/-0
|
3
|
|1046
|3 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Жетысу
|
17
|
3+0
|
|
4
|
|718
|11 (14)
|Вторая лига Казахстана 2023
|Жетысу-М
|
1
|
|
|
1
|
|85
|11 (11)