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Травмированные, не впечатлившие и вызванные в "молодежку". Кто потерял место в сборной Казахстана за два месяца?

Изменений было много.

Травмированные, не впечатлившие и вызванные в "молодежку". Кто потерял место в сборной Казахстана за два месяца?
Максим Федин. Фото: ФК "Актобе"©️
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Футболисты Сборной Казахстана воссоединились впервые за два месяца. В очередной раз мы убеждаемся, что национальная команда - понятие обширное, и если для всех оно символизирует главную команду страны, то фактически состав ее постоянно меняется, даже за столь короткие сроки.

Корреспондент Vesti.kz вспомнил тех футболистов, которые вызывались в дружину в конце марта, но не вернулись в нее в июне, и объяснил, с чем связано такое решение тренерского штаба Талгата Байсуфинова.

Прежде чем начать, отметим, что в списке не учитывались Дмитрий Шомко и Бахтиер Зайнутдинов, которые изначально были вызваны в сборную в марте, но впоследствии за нее так и не сыграли из-за травм и даже покинули расположение команды досрочно. В этот раз оба не были вызваны изначально. Зайнутдинов недавно перенес операцию, а Шомко так и не залечил свое повреждение до конца сезона РПЛ.

Самая оригинальная причина не получить вызов в сборную у Александра Мокина. Опытнейший голкипер завершил карьеру после домашнего матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 с Францией (0:2). В памятной игре Мокин отразил пенальти, исполненный Килианом Мбаппе.

Часть футболистов в этот раз ограничилась лишь попаданием в резервный список команды. Среди них вратарь Бекхан Шайзада, защитники Темирлан Ерланов и Тимур Рудосельский, полузащитники Рамазан Оразов и Максим Федин, а также нападающий Абат Аймбетов.

Шайзада с переменным успехом конкурирует за место в составе "Ордабасы", да и сама команда выступает откровенно слабо - девятое место, а ведь позади больше половины дистанции OLIMPBET-чемпионата Казахстана-2021. В 13 матчах шымкентцы пропустили 17 голов, поэтому вопросы есть и к защитнику Ерланову.

Есть небезосновательные сомнения и по Рудосельскому. Он играет за "Кайсар" - команду, занимающую последнее место в чемпионате. Да и сам Тимур даже при таких обстоятельствах, не является твердым игроком старта. В последних двух турах он начинал матчи со скамейки запасных.

С начала года всего 144 минуты за "Чайку" из второго дивизиона России отыграл Оразов, а Федин из "Актобе" не блещет в клубе нижней половины таблицы КПЛ. В 13 матчах этого сезона Максим забил лишь два мяча и сделал один ассист.

Что же касается Аймбетова, играющего в "Астане", то футболист недавно восстановился после травмы. Он все еще далек от оптимальной формы, даже несмотря на отличный старт в клубе в начале сезона. Фактически же Абат провел девять матчей за столичных, но забивал лишь в двух играх, зато сразу дублями. 

Марат Быстров, выступающий за грозненский "Ахмат", как и Ян Вороговский из бельгийского "Беерсхота", в сборную вызван не был. Быстров пропустил часть из последних матчей сезона в РПЛ из-за травмы, поэтому форму набрать еще не успел. Да и игроку, выступающему в России, логично дать отдых, ведь у него сезон только завершился, а ближайшие матчи сборной являются лишь контрольными.

А вот Вороговского, с учетом того, что он был здоров, вызвать можно было. Но тренерский штаб решил не делать этого. Возможно, что повлиял дефицит игрового времени у Яна в Бельгии. В последнее время он слишком много сидел на скамейке. Полные 90 минут за "Беерсхот" Вороговский не проводил с начала января.

Три молодых футболиста, а именно Данияр Усенов, Эльхан Астанов и Максим Самородов, были вызваны в молодежную сборную, где матчи будут уже официальными, в рамках отбора на Евро-2023. Там у ребят будет и практика, и соревновательный интерес.

Еще три игрока просто-напросто не впечатлили главного тренера. Это защитник "Ордабасы" Тимур Досмагамбетов, полузащитник "Кайрата" Айбол Абикен и нападающий "Каспия" Рамазан Каримов.

В 13 матчах за "Ордабасы" Тимур отметился голом и тремя асисстами, что неплохо для левого защитника. Но у него достаточно проблем с прямыми обязанностями в обороне, как и у всей команды. 

Абикен показывает не лучшую игру в "Кайрате", временами проваливаясь на фоне партнеров. Еще у Айбола имеются проблемы с дисциплиной на поле, о чем свидетельствуют четыре предупреждения и одно удаление в 13 матчах. 

Что же касается Каримова, то он вчистую проигрывает конкуренцию другим нападающим актаусцев. В этом сезоне на его счету девять игр, но суммарно на поле Рамазан отыграл лишь 232 минуты, чуть больше двух с половиной полных матчей. Голов и ассистов в активе нет. 

Напомним, ранее мы рассказали о новых лицах в составе сборной Казахстана, а также о тех, кто вернулся в национальную дружину после перерыва.

Уже 4 июня подопечные Байсуфинова проведут товарищеский матч с участниками Евро-2020 из Северной Македонии. Гостевая игра пройдет в столице - городе Скопье.

Фото: КФФ (1,2,6,8), ФК "Ордабасы" (3), ФК "Актобе" (4), ФК "Астана" (5), ФК "Кайрат" (7)©️

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Байсуфинов Талгат Шомко Дмитрий Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Премьер-лига России Мбаппе Килиан Федин Максим Оразов Рамазан Аймбетов Абат Ордабасы ФК Кайсар ФК Актобе ФК КПЛ-2021 Астана ФК Быстров Марат Ахмат ФК Вороговский Ян Кайрат ФК Каспий Евро-2020

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