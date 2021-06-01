От Касыма до Нусербаева. Кого вернули и впервые призвали в сборную Казахстана по футболу

Состав сборной Казахстана на товарищеский матч с Северной Македонией можно назвать любопытным и несколько экспериментальным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто впервые призван в главную команду страны, и уже опытных футболистах, которым дал новый шанс Талгат Байсуфинов.

Еркин Тапалов, "Акжайык"

14 матчей, 1 гол, 2 ассиста

Несмотря на действительно удачный первый круг в исполнении "Акжайыка", вызов Тапалова удивил. Да, это стабильный игрок основы, проводит неплохой индивидуальный сезон, но насколько он соответствует уровню сборной, пока сказать сложно.

Для Тапалова это второй вызов в сборную в карьере, ранее он призывался в 2019 году на товарищеский матч с Молдовой (сыграл 24 минуты), к слову, тогда в тренерском штабе сборной также был Талгат Байсуфинов.

Михаил Габышев, "Шахтер"

13 матчей

Изначально Габышев находился в резервном списке, но на днях был вызван в расположение сборной. Один из самых опытных футболистов "Шахтера" никогда ранее не играл за национальную сборную, в 31 год он может за нее дебютировать. На данном отрезке сезона в сборной отсутствует большое количество основных игроков обороны, и наверняка именно этим обусловлен вызов Габышева, поскольку сезон Михаила в частности и "Шахтера" в целом точно нельзя назвать выдающимся.

Максат Тайкенов, "Каспий"

14 матчей, 2 ассиста

Вызов Тайкенова напрашивался и выглядел логичным, даже если бы все игроки основной обоймы сборной были в строю. Левый латераль "Каспия" прогрессирует и выдает уже чуть более качественный сезон по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, влияние Благоевича в игре Тайкенова ощущается, сербский специалист делает из Максата современного крайнего защитника, который активно и полезно подключается в атаку.

Нурлан Даиров, "Кызыл-Жар"

9 матчей

Пожалуй, самая спорная фигура в нынешнем списке Байсуфинова. По оценкам в последних турах чемпионата Казахстана Даиров худший среди вызванных по многим показателям. Опять же, мы возвращаемся к дефициту игроков обороны на данный момент, также, возможно, это действие тренера сборной направлено, чтобы мотивировать игрока по сезону. Но объективно даже сейчас нельзя сказать, что Даиров в чем-то превосходит того же Елдоса Ахметова или Рустама Темирхана.

Алибек Касым, "Кызыл-Жар"

13 матчей, 5 голов, 1 ассист

Безусловно, Касым - одно из главных открытий всего чемпионата и, вероятно, самый яркий казахстанский защитник по этому сезону. Насколько уверенно Алибек взял на себя одну из определяющих ролей в "Кызыл-Жаре" и как он с ней справляется по ходу дистанции - заслуживает внимания. Голевые действия Касыма - это скорее приятный бонус, ведь именно как центральный защитник он реально прибавляет и, кроме того, у него есть преимущество перед конкурентами в виде неплохого первого паса.

Потенциально было бы интересно взглянуть на их связку с Нуралы Алипом (ранее они вместе играли за молодежку "Кайрата"), ведь оба молодые, современные, цепкие защитники. Но такой вариант вряд ли возможен, учитывая, что Байсуфинов зачастую используют формацию в три центрбека, и основные роли там по-прежнему отведены игрокам "Тобола".

Бауыржан Байтана, "Тараз"

14 матчей, 4 гола, 1 ассист

Исчерпывающую и точечную характеристику по Байтане уже высказал Талгат Байсуфинов. Бауыржан и вправду на старте карьеры котировался не ниже Исламхана, но травмы, постоянная смена клубов скомкали эту часть футбольного пути Байтаны.

Приход Вардана Минасяна в "Тараз" словно перезагрузил игрока, к несомненному таланту добавилась уверенность, абсолютно иной подход к деталям (например, к питанию) и более-менее свободная роль на поле. Это позволило Бауыржану воспрянуть и выдать наиболее продуктивный отрезок в карьере. Возвращение в сборную - логичное продолжение этой истории.

Танат Нусербаев, "Туран"

12 матчей, 3 гола, 3 ассиста

Пропустить год без футбола, перейти в команду-дебютант лиги и вернуться в сборную в 34 года - это, прямо скажем, нетривиальный путь игрока. Нусербаев не показал чего-то запредельного в этом сезоне. Да, он выделяется в "Туране" своими лидерскими качествами и опытом, но, так или иначе, его вызов в сборную для многих болельщиков стал удивительным. Байсуфинов акцентировал внимание именно на лидерских качествах Нусербаева, но сейчас в сборной достаточно опытных футболистов. С игровой точки зрения форвард "Турана", опять же, не превосходит никого из нынешнего списка.

Напомним, что 4 июня сборная Казахстана проведет товарищеский матч с участником Евро-2020 - Северной Македонией. Еще одна ранее запланированная контрольная игра против Мальты отменена. Талгат Байсуфинов вызвал на ближайшую встречу следующий состав.

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