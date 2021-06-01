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"Байтана превосходил Исламхана". Байсуфинов - о вызове Нусербаева, новичках, Зайнутдинове и стиле сборной Казахстана

Большой разговор с тренером национальной команды.

"Байтана превосходил Исламхана". Байсуфинов - о вызове Нусербаева, новичках, Зайнутдинове и стиле сборной Казахстана
Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов дал развернутое интервью Youtube-каналу Vesti.kz, где рассказал о нюансах игры с Украиной, вызове Таната Нусербаева, критике болельщиков сторону Бахтиера Зайнутдинова и предстоящем сборе. Также он высказался о подъеме лидера "Тараза" Бауыржана Байтаны

О возвращении Нусербаева 

- Кого не вызови, всегда будут обсуждения. Да, он пропустил прошлый год, но это же хорошо, когда футболист имеет свойство быстро набирать оптимальную форму. Он смог объединить вокруг себя "Туран" - команда, которая начинала с листа. Он сыграл немаловажную роль в последних результатах "Турана". Мы следили за ним, нам было интересно как он будет прогрессировать. 

Ну вот возьмем Мардана Толебека и Таната Нусербаева, если взглянем на паспортные данные, то конечно Толебек моложе, но почему-то Нусербаев смог стать лидером, а Мардан не потянул это бремя лидерство.  

О качестве игры с Украиной 

- Было конечно много брака, остались недовольны многими действиями, но те моменты, когда мы исполняли все то, что проходили в тренировочном процессе и это все применялось в игре, при этом соперник ничего не мог противопоставить этим действиям, например - выход из под прессинга. Эти элементы показанные эпизодами вселяют уверенность в то, что мы умеем и нам нужно играть. 

Теперь наша основная задача, чтобы это было стабильно, поэтому на первый план выходит физическая подготовка и самоотдача. 

У нас есть данные, по физическим кондициям мы не уступали сборной Украины, как в общем по километражу, так и в пятиминутках, когда подсчитывается спринтерская, взрывная скорость. Но когда мы пропускали мячи (с Францией и Украиной), когда были опасные моменты у наших ворот, соперник прибавлял, а мы "проседали" физически. В то же время, когда мы прибавляли физически и были на одном уровне с соперником, опасные моменты создавали и мы. 

Мы не хотели передач назад и поперек просто ради того, чтобы набрать владение мячом, мы предпочли движения мяча вперед - это намного интереснее и это толкает футболиста сыграть нестандартно в сложной ситуации. Второй тайм с Украиной показал, что если мы будем играть в футбол, который показывают современные сборные, тогда мы будем все время в движении, в поиске. 

О критике болельщиков в сторону Зайнутдинова 

- Я не читал эти высказывания и Бахтиеру сказал, что это лучше не читать. Я его услышал и понял, он говорил от сердца, рассуждать о чем-то другом смысла нет. По его поведению я тоже заметил, что он на этом не зацикливался. Это уже давно все прошло и вспоминать не хочется. Он парень добросовестный и обманывать не будет, так оно и получилось, он не провел ни одной игры за ЦСКА после этого и теперь сделал операцию. Все встало на свои места. 

О натурализации Жоао Пауло 

- Его стабильность и игра подкупила. Когда я спросил, есть ли у него желание играть за сборную Казахстана, он очень позитивно на это отреагировал. Заглядывать в паспорт (речь про возраст) не стоит. Есть очень много моментов в его игре, которые нам нравятся, мы смотрели его на зимних сборах, кстати, тот "Ордабасы" и нынешний - это две разные команды. Как он решал полумоменты, предголевые ситуации - это исполнительское мастерство Жоао Пауло, он действовал именно так как необходимо -  в одно-два касания, прием с уходом, выбор позиции, открывания в свободную зону, работа в завершающей стадии. 

Самое главное, когда идет перехват, отбор мяча и развитие контратаки, в этих ситуациях он выглядит просто замечательно. Именно такого направления нападающий нам нужен. Я не могу понять, почему мы не можем его использовать? 

Вот если сравнивать, мы столько лет наблюдаем за футзальным "Кайратом", где-то мы были недовольны, но влияние бразильцев на развитие всего казахстанского футзала, на развитие местных игроков - оно дало плоды, причем через сколько лет. Вот в последней Лиге чемпионов играли четверки наших футболистов и они творили чудеса. Поэтому я считаю это положительный пример. 

Я высказал свою позицию по его игровым качествам. Я уверен в том, что сборная, наши ребята примут Жоао Пауло в коллектив, поскольку он такой же по духу. Что касается юридической стороны, я один раз спросил, мне сказали, что посмотрят все документы по закону, дальше я не стал задавать вопросы, мне все стало ясно. 

О способностях Байтаны взять роль Исламхана 

- Я считаю, что Байтана в свое время был ничем не хуже Баторика, а в какой-то период даже превосходил его, поскольку у Исламхана были проблемы в оборонительных действиях и в организации атакующих действий в завершающей стадии. 

Сейчас мы довольны Байтаной, он заслужил вызов. Я разговаривал с главным тренером "Тараза" Варданом Минасяном по всем казахстанцам, благодарен ему, он мне всю картину рассказал. Потом был разговор с тренером по физподготовке "Тараза" Александром Кучмой, и он сказал, что Бауыржан выглядит замечательно. 

Байтана хороший пример для подрастающего поколения, за короткий промежуток времени в своем футбольном пути он успел подняться, упасть и теперь снова сам себя делает. И как его сейчас не вызвать в сборную? Но теперь он должен доказать в сборной, не только себе, другим ребятам. 

О великих тренерах и репутации мотиватора 

- Привнести в свою сборную отношения Фернанду Сантуша с Криштиану Роналду, взять тактическую выучку Диего Симеоне, объединить в единое целое большие футбольные величины как Томас Тухель. Но в то же время если у каждого по чуть-чуть взять я считаю одним целым не станешь, на мой взгляд надо оставаться самим собой, идти в ногу со временем, изучать новые тенденции. 

В футболе не может быть только один момент мотивации. То, что я делаю в тренировочном процессе, наверное, про это должны рассказать футболисты с которыми я работал. Но если меня называют тренером-мотиватором, значит, наверное, это моя сильная сторона, наверное я могу зацепить футболиста, разбудить его. Но я глубоко убежден, что каждый спортсмен и человек сам себе мотиватор. 

Напомним, что 4 июня сборная Казахстана проведет товарищеский матч с участником Евро-2020 Северной Македонией. Еще одна ранее запланированная контрольная игра против Мальты отменена. Талгат Байсуфинов вызвал на ближайшую встречу следующий состав

 

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Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Байсуфинов Талгат Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан Туран ФК Тараз ФК Ордабасы ФК Казахстанцы за границей Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Кызыл-Жар СК Кайрат ФК Астана ФК Кайрат АФК

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