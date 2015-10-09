Разгромы и битвы с Узбекистаном: как Казахстан выступил в финале ЧА по боксу

В Джакарте (Индонезия) завершается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23. В одиннадцатый соревновательный день состоялись финалы среди девушек, по итогам которых сборная Казахстана завоевала сразу шесть золотых медалей, передают Vesti.kz.

Шесть титулов для Казахстана

В возрастной категории U19 чемпионками Азии стали:

Камила Оспанова (до 70 кг), победившая представительницу Узбекистана Мафтуна Янгиеву раздельным решением судей — 3:2;

Айдана Убайдуллакызы (до 80 кг), оказавшаяся сильнее индийской спортсменки Меги Шеоканд — 3:2;

Зарина Толыбай (свыше 80 кг), также в упорном поединке победившая представительницу Индии Пречи Токас — 3:2.

В категории U23 золотые награды Казахстану принесли:

Гульназ Борибаева (до 48 кг), разгромившая монгольскую спортсменку Содон-Од Биндерию — 5:0;

Азиза Исина (до 70 кг), вырвавшая победу у представительницы Узбекистана Райхоны Курбонбоевой — 3:2;

Шугыла Налибай (до 75 кг), уверенно победившая индийскую боксершу Мускан единогласным решением судей — 5:0.

Три серебра после финалов с Узбекистаном

Ещё три казахстанские спортсменки остановились в шаге от золотых медалей.

В финале весовой категории до 51 килограмма Анита Адишева уступила представительнице Узбекистана Гулсевар Ганиевой со счетом 1:4.

Такой же результат был зафиксирован в категории до 57 килограммов, где молодежная чемпионка мира Улжан Сарсенбек проиграла узбекистанке Хуморабону Мамажоновой — 1:4.

В весе до 80 килограммов Куралай Егинбайкызы не смогла навязать борьбу Рухшоне Парпиевой из Узбекистана и уступила единогласным решением судей — 0:5.

Впереди — мужские финалы

16 июля на чемпионате Азии состоятся решающие поединки среди мужчин, где сборная Казахстана продолжит борьбу за золотые медали.

Напомним, чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля. Казахстан на турнире представлен 39 боксерами, выступающими в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

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