Разгром в бою Казахстан - Узбекистан определил чемпиона ЧА по боксу

Казахстанская боксёрша Улжан Сарсенбек стала серебряным призером чемпионата Азии среди спортсменов возрастной категории U23, уступив в финальном поединке представительнице Узбекистана, сообщает Vesti.kz.

Финал против чемпионки из Узбекистана

Чемпионка мира среди молодёжи Улжан Сарсенбек, выступавшая в весовой категории до 57 килограммов, в решающем бою встретилась с Хуморабону Мамажоновой из Узбекистана.

Финал получился напряжённым: обе спортсменки активно боролись за центр ринга, поочередно проводили атаки и не позволяли сопернице захватить инициативу.

Однако по итогам трех раундов судьи уверенно отдали победу представительнице Узбекистана — 4:1.

Серебро для Казахстана

Таким образом, Улжан Сарсенбек завершила выступление на континентальном первенстве с серебряной медалью, став вице-чемпионкой Азии в своей весовой категории.

Напомним, чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля. Сборную Казахстана на турнире представляют 39 боксёров, выступающих в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее Казахстан в драматичном бою с Узбекистаном вырвал золото ЧА по боксу.

Добавим также, что со счётом 1:4 завершился другой бой Казахстан - Узбекистан за золото ЧА по боксу.

22 боксёра из Казахстана вышли в финалы ЧА-2026 по боксу. А сколько у Узбекистана?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!