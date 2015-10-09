Со счётом 1:4 завершился бой Казахстан - Узбекистан за золото ЧА по боксу

Казахстанка Анита Адишева стала серебряным призёром чемпионата Азии по боксу среди спортсменов возрастной категории U23, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В решающем поединке весовой категории до 51 килограмма представительница Казахстана встретилась с узбекистанской спортсменкой Гулсевар Ганиевой.

Финальный бой продлился все три раунда. По итогам встречи судьи большинством голосов отдали победу сопернице со счётом 4:1, а Адишева завершила турнир с серебряной медалью.

Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23 проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля.

Сборную Казахстана на континентальном первенстве представляют 39 боксёров, выступающих в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее разгром 5:0 принёс Казахстану четвёртое золото ЧА по боксу.

Добавим также, что Казахстан выиграл ещё два золота на чемпионате Азии по боксу.

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