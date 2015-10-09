Разгром 5:0 принёс Казахстану четвёртое золото ЧА по боксу

Казахстанка Гульназ Бурибаева стала чемпионкой Азии по боксу в возрастной группе U-23, передают Vesti.kz.
В финале весовой категории до 48 килограммов она не оставила никаких шансов Содон-Од Биндерии из Монголии, одержав уверенную победу со счётом 5:0.
Это не первое золото для Казахстана за 15 июля. Ранее свои финалы выиграли Камила Оспанова (70 кг), Айдана Убайдуллакызы (80 кг) и Зарина Толыбай (свыше 80 кг).
Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет проходит в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля.
22 боксёра из Казахстана вышли в финалы ЧА-2026. А сколько у Узбекистана?
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама