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Любительский бокс
Сегодня 14:40
 

Разгром 5:0 принёс Казахстану четвёртое золото ЧА по боксу

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Разгром 5:0 принёс Казахстану четвёртое золото ЧА по боксу ©Depositphotos

Казахстанка Гульназ Бурибаева стала чемпионкой Азии по боксу в возрастной группе U-23, передают Vesti.kz.

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Казахстанка Гульназ Бурибаева стала чемпионкой Азии по боксу в возрастной группе U-23, передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 48 килограммов она не оставила никаких шансов Содон-Од Биндерии из Монголии, одержав уверенную победу со счётом 5:0.


Это не первое золото для Казахстана за 15 июля. Ранее свои финалы выиграли Камила Оспанова (70 кг), Айдана Убайдуллакызы (80 кг) и Зарина Толыбай (свыше 80 кг).

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет проходит в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля.

22 боксёра из Казахстана вышли в финалы ЧА-2026. А сколько у Узбекистана?

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