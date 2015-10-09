Разгром 5:0 принёс Казахстану четвёртое золото ЧА по боксу

Казахстанка Гульназ Бурибаева стала чемпионкой Азии по боксу в возрастной группе U-23, передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 48 килограммов она не оставила никаких шансов Содон-Од Биндерии из Монголии, одержав уверенную победу со счётом 5:0.

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет проходит в Джакарте (Индонезия) с 3 по 16 июля.

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