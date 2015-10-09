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Казахстан в дуэли с Узбекистаном завоевал золото ЧА по боксу

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Казахстан в дуэли с Узбекистаном завоевал золото ЧА по боксу ©Depositphotos/DmitryNiko

В Джакарте (Индонезия) стартовали финальные поединки чемпионата Азии по боксу, передают Vesti.kz.

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В Джакарте (Индонезия) стартовали финальные поединки чемпионата Азии по боксу, передают Vesti.kz.

Первой от Казахстана на ринг вышла Камила Оспанова, выступающая в возрастной категории U-19.

В финале веса до 70 килограммов она встретилась с Мафтуной Янгиевой из Узбекистана и по итогам трёх раундов одержала победу раздельным решением судей со счётом 3:2.

Таким образом, Оспанова стала чемпионкой Азии.


Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

22 боксёра из Казахстана вышли в финалы ЧА-2026. А сколько у Узбекистана?

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