Казахстан выиграл ещё два золота на чемпионате Азии по боксу

Казахстан выиграл ещё две золотые медали на чемпионате Азии по боксу в Джакарте (Индонезия). И обе добыты в возрастной категории U-19, передают Vesti.kz.

В решающем бою весовой категории до 80 килограммов Айдана Убайдуллакызы встретилась на ринге с Мегой Шеоканд из Индии и одержала победу решением судей.

В другом финале весовой категории свыше 80 килограммовпобедила Пречи Токас из Индии со счётом 5:0.

Ранее ещё одно золото Казахстана было завоёвано в дуэли с Узбекистаном, подробности - здесь

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

22 боксёра из Казахстана вышли в финалы ЧА-2026 по боксу. А сколько у Узбекистана?

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