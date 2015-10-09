22 боксёра из Казахстана вышли в финалы ЧА-2026 по боксу. А сколько у Узбекистана?

На проходящем в Джакарте (Индонезия) чемпионате Азии по боксу среди юниоров (U-19) и молодежи (U-23) завершились полуфинальные поединки, передают Vesti.kz.

По их тогам представители Казахстана завоевали 22 путевки в финалы соревнований. За золотые медали турнира поборются 9 боксёров в категории U-19 и ещё 13 - в U-23.

По числу финалистов в двух возрастных категориях Казахстан занимает второе место и уступает только Узбекистану, делегировавшего 27 боксёров в решающую стадию. Замыкает тройку Индия с 18 финалистами.

Финалисты ЧА-2026 по боксу U-19 и U-23 (мужчины + женщины)

Узбекистан - 27 финалистов Казахстан - 22 Индия - 18 Япония - 4 Южная Корея - 2 Кыргызстан - 2 Индонезия - 2 Таиланд - 1 Китайский Тайбэй - 1 Монголия - 1

При этом Казахстан лидирует по числу финалистов в мужском зачёте U-23 на ЧА-2026 по боксу.

Казахстан - 7 Узбекистан - 6 Индия - 3 Япония - 2 Кыргызстан - 2

Финалисты Казахстана на ЧА-2026 по боксу U-19

Адиль Асканбай (50 кг)

Акжурек Калабай (65 кг)

Бибарыс Аширбай (70 кг)

Тимур Тайбеков (80 кг)

Руслан Ахметов (85 кг)

Владислав Саможонов (+90 кг)

Камила Оспанова (70 кг)

Айдана Убайдуллакызы (80 кг)

Зарина Толыбай (+80 кг)

Финалисты Казахстана на ЧА-2026 по боксу U-23

Бексултан Боранбек (55 кг)

Нурасыл Толебек (60 кг)

Нурбек Мурсал (70 кг)

Аман Конысбек (75 кг)

Онер Сейилхан (80 кг)

Темирлан Мукатаев (85 кг)

Ибрагим Бетаев (90 кг)

Гульназ Борибаева (48 кг)

Анита Адишева (51 кг)

Улжан Сарсенбек (57 кг)

Азиза Исина (70 кг)

Шугыла Налибай (75 кг)

Когда пройдут финалы ЧА-2026 по боксу в U-19 и U-23

Финальные поединки ЧА-2026 по боксу у женщин в U-19 и U-23 намечены на 15 июля, а мужские финалы состоятся 16 июля.

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