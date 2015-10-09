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22 боксёра из Казахстана вышли в финалы ЧА-2026 по боксу. А сколько у Узбекистана?

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22 боксёра из Казахстана вышли в финалы ЧА-2026 по боксу. А сколько у Узбекистана? ©КФБ

На проходящем в Джакарте (Индонезия) чемпионате Азии по боксу среди юниоров (U-19) и молодежи (U-23) завершились полуфинальные поединки, передают Vesti.kz.

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На проходящем в Джакарте (Индонезия) чемпионате Азии по боксу среди юниоров (U-19) и молодежи (U-23) завершились полуфинальные поединки, передают Vesti.kz.

По их тогам представители Казахстана завоевали 22 путевки в финалы соревнований. За золотые медали турнира поборются 9 боксёров в категории U-19 и ещё 13 - в U-23.

По числу финалистов в двух возрастных категориях Казахстан занимает второе место и уступает только Узбекистану, делегировавшего 27 боксёров в решающую стадию. Замыкает тройку Индия с 18 финалистами.

Финалисты ЧА-2026 по боксу U-19 и U-23 (мужчины + женщины)

  1. Узбекистан - 27 финалистов
  2. Казахстан - 22
  3. Индия - 18
  4. Япония - 4
  5. Южная Корея - 2
  6. Кыргызстан - 2
  7. Индонезия - 2
  8. Таиланд - 1
  9. Китайский Тайбэй - 1
  10. Монголия - 1

При этом Казахстан лидирует по числу финалистов в мужском зачёте U-23 на ЧА-2026 по боксу.

  1. Казахстан - 7
  2. Узбекистан - 6
  3. Индия - 3
  4. Япония - 2
  5. Кыргызстан - 2

Финалисты Казахстана на ЧА-2026 по боксу U-19 

  • Адиль Асканбай (50 кг)
  • Акжурек Калабай (65 кг)
  • Бибарыс Аширбай (70 кг)
  • Тимур Тайбеков (80 кг)
  • Руслан Ахметов (85 кг)
  • Владислав Саможонов (+90 кг)
  • Камила Оспанова (70 кг)
  • Айдана Убайдуллакызы (80 кг)
  • Зарина Толыбай (+80 кг)

Финалисты Казахстана на ЧА-2026 по боксу U-23 

  • Бексултан Боранбек (55 кг)
  • Нурасыл Толебек (60 кг)
  • Нурбек Мурсал (70 кг)
  • Аман Конысбек (75 кг)
  • Онер Сейилхан (80 кг)
  • Темирлан Мукатаев (85 кг)
  • Ибрагим Бетаев (90 кг)
  • Гульназ Борибаева (48 кг)
  • Анита Адишева (51 кг)
  • Улжан Сарсенбек (57 кг)
  • Азиза Исина (70 кг)
  • Шугыла Налибай (75 кг)

Когда пройдут финалы ЧА-2026 по боксу в U-19 и U-23

Финальные поединки ЧА-2026 по боксу у женщин в U-19 и U-23 намечены на 15 июля, а мужские финалы состоятся 16 июля.


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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/2 финала, мужчины
15 июля 00:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Испания
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Испания
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