22 боксёра из Казахстана вышли в финалы ЧА-2026 по боксу. А сколько у Узбекистана?

На проходящем в Джакарте (Индонезия) чемпионате Азии по боксу среди юниоров (U-19) и молодежи (U-23) завершились полуфинальные поединки, передают Vesti.kz.
По их тогам представители Казахстана завоевали 22 путевки в финалы соревнований. За золотые медали турнира поборются 9 боксёров в категории U-19 и ещё 13 - в U-23.
По числу финалистов в двух возрастных категориях Казахстан занимает второе место и уступает только Узбекистану, делегировавшего 27 боксёров в решающую стадию. Замыкает тройку Индия с 18 финалистами.
Финалисты ЧА-2026 по боксу U-19 и U-23 (мужчины + женщины)
- Узбекистан - 27 финалистов
- Казахстан - 22
- Индия - 18
- Япония - 4
- Южная Корея - 2
- Кыргызстан - 2
- Индонезия - 2
- Таиланд - 1
- Китайский Тайбэй - 1
- Монголия - 1
При этом Казахстан лидирует по числу финалистов в мужском зачёте U-23 на ЧА-2026 по боксу.
- Казахстан - 7
- Узбекистан - 6
- Индия - 3
- Япония - 2
- Кыргызстан - 2
Финалисты Казахстана на ЧА-2026 по боксу U-19
- Адиль Асканбай (50 кг)
- Акжурек Калабай (65 кг)
- Бибарыс Аширбай (70 кг)
- Тимур Тайбеков (80 кг)
- Руслан Ахметов (85 кг)
- Владислав Саможонов (+90 кг)
- Камила Оспанова (70 кг)
- Айдана Убайдуллакызы (80 кг)
- Зарина Толыбай (+80 кг)
Финалисты Казахстана на ЧА-2026 по боксу U-23
- Бексултан Боранбек (55 кг)
- Нурасыл Толебек (60 кг)
- Нурбек Мурсал (70 кг)
- Аман Конысбек (75 кг)
- Онер Сейилхан (80 кг)
- Темирлан Мукатаев (85 кг)
- Ибрагим Бетаев (90 кг)
- Гульназ Борибаева (48 кг)
- Анита Адишева (51 кг)
- Улжан Сарсенбек (57 кг)
- Азиза Исина (70 кг)
- Шугыла Налибай (75 кг)
Когда пройдут финалы ЧА-2026 по боксу в U-19 и U-23
Финальные поединки ЧА-2026 по боксу у женщин в U-19 и U-23 намечены на 15 июля, а мужские финалы состоятся 16 июля.
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