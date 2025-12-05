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ЧМ-2026
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Президент ФИФА срочно покинул ЧМ-2026 и улетел из США

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Президент ФИФА срочно покинул ЧМ-2026 и улетел из США Джанни Инфантино. ©Depositphotos/thenews2.com

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино временно покинул чемпионат мира-2026 и вылетел из США в Катар, передают Vesti.kz со ссылкой на The Mirror.

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино временно покинул чемпионат мира-2026 и вылетел из США в Катар, передают Vesti.kz со ссылкой на The Mirror.

Инфантино прервал работу на турнире

По информации источника, причиной поездки стали похороны бывшего эмира Катара шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, который скончался в воскресенье, 12 июля, в возрасте 74 лет.

В этот же день частный самолет с Инфантино вылетел из Майами (штат Флорида), где глава ФИФА присутствовал на четвертьфинальном матче чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии (2:1).

На следующий день борт приземлился в Дохе (Катар). Отмечается, что поездка была рискованной из-за недавней напряжённой обстановке в регионе Персидского залива.

Глава ФИФА вёрнется к полуфиналам

По данным британского издания, Инфантино намерен вернуться в США в течение ближайших суток, чтобы продолжить работу на чемпионате мира и присутствовать на полуфинальных матчах турнира.

В ночь с 14 на 15 июля состоится первая встреча в рамках 1/2-й мундиаля. В 00:00 по казахстанскому времени Франция поспорит за выход в финал с Испанией. Сутками позже Англия и Аргентина определят второго участника решающей игры.

Особые отношения с Катаром

Отмечается,  что Джанни Инфантино давно поддерживает тесные отношения с Катаром и правящей династией Аль Тани. Именно эта страна принимала чемпионат мира 2022 года, став первым государством Ближнего Востока, организовавшим футбольный мундиаль.

После смерти бывшего эмира в Катаре был объявлен четырехдневный национальный траур, который начался 12 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/2 финала, мужчины
15 июля 00:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Испания
Испания
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