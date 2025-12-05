Президент ФИФА срочно покинул ЧМ-2026 и улетел из США

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино временно покинул чемпионат мира-2026 и вылетел из США в Катар, передают Vesti.kz со ссылкой на The Mirror.

Инфантино прервал работу на турнире

По информации источника, причиной поездки стали похороны бывшего эмира Катара шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, который скончался в воскресенье, 12 июля, в возрасте 74 лет.

В этот же день частный самолет с Инфантино вылетел из Майами (штат Флорида), где глава ФИФА присутствовал на четвертьфинальном матче чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии (2:1).

На следующий день борт приземлился в Дохе (Катар). Отмечается, что поездка была рискованной из-за недавней напряжённой обстановке в регионе Персидского залива.

Глава ФИФА вёрнется к полуфиналам

По данным британского издания, Инфантино намерен вернуться в США в течение ближайших суток, чтобы продолжить работу на чемпионате мира и присутствовать на полуфинальных матчах турнира.

В ночь с 14 на 15 июля состоится первая встреча в рамках 1/2-й мундиаля. В 00:00 по казахстанскому времени Франция поспорит за выход в финал с Испанией. Сутками позже Англия и Аргентина определят второго участника решающей игры.

Особые отношения с Катаром

Отмечается, что Джанни Инфантино давно поддерживает тесные отношения с Катаром и правящей династией Аль Тани. Именно эта страна принимала чемпионат мира 2022 года, став первым государством Ближнего Востока, организовавшим футбольный мундиаль.

После смерти бывшего эмира в Катаре был объявлен четырехдневный национальный траур, который начался 12 июля.

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