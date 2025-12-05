ФИФА приняла решение после скандального матча Аргентина - Египет на ЧМ-2026

Французский арбитр Франсуа Летесье, оказавшийся в центре громкого скандала после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Египтом, не будет отстранён от работы на турнире, передают Vesti.kz со ссылкой на L'Equipe.

Жалоба Египта не повлияла на решение

После поражения от Аргентины со счётом 2:3 Федерация футбола Египта направила официальную жалобу на действия Летесье.

По ходу встречи африканская сборная вела 2:0, однако упустила преимущество и в итоге завершила выступление на мировом первенстве. После финального свистка игроки и тренерский штаб Египта резко раскритиковали работу французского рефери.

Что решила ФИФА

Как сообщает источник, ни одна национальная федерация не может наложить вето на назначение судей. Решение о работе арбитров находится исключительно в компетенции Комитета арбитров ФИФА.

При этом действия Летесье будут тщательно проанализированы. Только после внутренней оценки будет принято решение, получит ли он новые назначения на матчах чемпионата мира.

Новое назначение под вопросом, но не из-за скандала

Несмотря на отсутствие официального наказания, вероятность того, что французский судья больше не будет обслуживать встречи турнира, остаётся высокой.

Это связано с тем, что сборная Франции продолжает борьбу за титул и уже вышла в четвертьфинал. Если французы обыграют Марокко и пробьются в полуфинал, то Летесье, а также другой французский арбитр Клеман Тюрпен, с большой долей вероятности больше не будут работать на матчах нынешнего чемпионата мира из-за действующих принципов назначения судей.

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