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ЧМ-2026
Сегодня 13:23
 

ФИФА приняла решение по сборной Аргентины после победы над Египтом на ЧМ-2026

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ФИФА приняла решение по сборной Аргентины после победы над Египтом на ЧМ-2026 ©depositphotos.com/actionsports

Международная федерация футбола (ФИФА) не накажет сборную Аргентину за песню о Фолклендских островах после победы над Египтом в 1/8 финала чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

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Международная федерация футбола (ФИФА) не накажет сборную Аргентину за песню о Фолклендских островах после победы над Египтом в 1/8 финала чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Накануне появилась информация, что футболисты сборной Аргентины спели новую песню с упоминанием Фолклендских островов после выхода в четвертьфинал мундиаля-2026.

В тексте песни упоминается дисквалификация Диего Марадоны на ЧМ-1994 и желание взять реванш за поражение на том турнире, тоже проходившем в США, а также Фолклендские острова: "Спустя 32 года Скалонета отомстит за украденный Кубок мира. За Мальвины, за Диего, за Лео".

По информации Daily Mail, ФИФА не планирует предпринимать какие-либо действия против Аргентины. Таким образом, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не столкнётся с какими-либо штрафными санкциями.

Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией — вооружённый конфликт между ними начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением южноамериканской страны.

Примечательно, что сборные Аргентины и Англии могут встретиться в полуфинале чемпионата мира. В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Англии сыграет с Норвегией, а Аргентина – со Швейцарией.

 

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Чемпионат мира 2026   •   США, Канзас-Сити   •   1/4 финала, мужчины
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