Моуринью решил пожертвовать воспитанником "Реала" ради звёздного новичка

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью готов пересмотреть свое отношение к Альваро Каррерасу, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, португальский специалист понимает, что быстрая продажа левого защитника, купленного прошлым летом за 50 миллионов евро, обернётся для клуба огромными убытками. Тренерский штаб предоставит латералю шанс проявить себя на предсезонных сборах, но взамен требует немедленно выставить на трансфер Рауля Асенсио.

Альваро Каррерас. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Последний шанс для Каррераса

Позиции Альваро в команде сейчас шаткие, однако его молодость и потенциал заставляют руководство повременить с трансфером. Моуринью не гарантирует игроку место в основе, но готов понаблюдать за ним в товарищеских матчах. Для Каррераса летние сборы станут ключевым экзаменом: если он не прибавит в оборонительной агрессии и концентрации, боссы "Реала" вернутся к вопросу о его продаже в конце лета.

Рауль Асенсио. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Асенсио пожертвуют ради топ-новичка

Решение расстаться с Раулем Асенсио продиктовано перебором исполнителей в оборонительной линии. Португальскому тренеру не нужны лишние игроки ротации - он нацелен на покупку мощного центрального защитника топ-уровня в пару к Эдеру Милитао. Продажа воспитанника позволит мадридцам освободить место в составе, разгрузить ведомость и получить необходимые средства на подписание звёздного новичка.

Ранее Моуринью назвал трёх игроков "Реала", которые не продаются, подробности - здесь.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!