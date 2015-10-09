Моуринью назвал трех игроков "Реала", которые не продаются

Жозе Моуринью определил ядро мадридского "Реала", назвав неприкасаемыми только трех футболистов, передают Vesti.kz.

По информации источника, ими стали Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Арда Гюлер. Вокруг этой тройки тренер планирует строить обновленный проект.

Конец эпохи былых заслуг

Остальной состав, включая звезд уровня Винисиуса Жуниора и Родриго, потерял статус незаменимых. Моуринью требует жесткой конкуренции, поэтому клуб готов рассматривать крупные предложения по любому игроку ради усиления состава.

Перестройка ради побед

Продажи больше не считаются наказанием. Клуб выходит на трансферный рынок с агрессивной стратегией, используя трансферы как инструмент для финансирования новых покупок и создания голодной до побед команды.

Напомним, что "Реал" объявил о назначении Моуринью главным тренером команды 11 июня. Контракт с португальцем рассчитан до лета 2029 года. "Сливочных" он возглавлял с 2010 по 2013 год.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!