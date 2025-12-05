Дешам сообщил о травме Мбаппе после выхода в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Франции уверенно обыграла Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд пробилась в полуфинал чемпионата мира. Однако победа далась команде Дидье Дешама не без потерь, передают Vesti.kz.
Главной причиной для беспокойства стало состояние Килиана Мбаппе. На 76-й минуте нападающий сел на газон, почувствовав боль, после чего был заменен. До этого форвард успел забить один из мячей французской команды, но не реализовал пенальти.
Проблемы возникли и у полузащитника Ману Коне. Он покинул поле на 71-й минуте, а вместо него в игру вступил Уоррен Заир-Эмери.
После матча Дешам рассказал о характере повреждений обоих футболистов:
"У Килиана возник небольшой дискомфорт в области голеностопа, он чувствовал боль.
У Ману Коне ушиб колена. В таком плотном графике подобные вещи случаются, потому что матчи идут один за другим", – цитируют Meczyki.
Отдельно Дешам оценил историческое достижение команды, которая в третий раз подряд вошла в число четырех сильнейших сборных мира.
"Три полуфинала подряд – это великолепный результат. Со стороны может показаться, что для Франции это уже стало чем-то естественным, но на самом деле каждый раз такого успеха нужно добиваться", – отметил специалист.
Тренер также поддержал Мбаппе после нереализованного пенальти, подчеркнув, что подобные эпизоды не влияют на уверенность капитана команды.
"Пенальти был непростым, но когда речь идет о Килиане, поводов для тревоги нет. Он никогда не теряет веру в себя", – добавил Дешам.
Напомним, что дебют Мбаппе на чемпионатах мира состоялся в 2018 году на турнире в России.
На сегодняшний день 26-летний форвард провёл за сборную Франции 103 матча, записав на свой счёт 63 гола и 42 результативные передачи.
А в полуфинале чемпионата мира-2026 сборная Франции встретится с победителем пары Испания – Бельгия.
Назван фаворит на звание лучшего игрока ЧМ-2026: Месси второй, а Холанд четвёртый
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама