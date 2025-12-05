Дешам сообщил о травме Мбаппе после выхода в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Франции уверенно обыграла Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд пробилась в полуфинал чемпионата мира. Однако победа далась команде Дидье Дешама не без потерь, передают Vesti.kz.

Главной причиной для беспокойства стало состояние Килиана Мбаппе. На 76-й минуте нападающий сел на газон, почувствовав боль, после чего был заменен. До этого форвард успел забить один из мячей французской команды, но не реализовал пенальти.

Проблемы возникли и у полузащитника Ману Коне. Он покинул поле на 71-й минуте, а вместо него в игру вступил Уоррен Заир-Эмери.

После матча Дешам рассказал о характере повреждений обоих футболистов:

"У Килиана возник небольшой дискомфорт в области голеностопа, он чувствовал боль. У Ману Коне ушиб колена. В таком плотном графике подобные вещи случаются, потому что матчи идут один за другим", – цитируют Meczyki.

Отдельно Дешам оценил историческое достижение команды, которая в третий раз подряд вошла в число четырех сильнейших сборных мира.

"Три полуфинала подряд – это великолепный результат. Со стороны может показаться, что для Франции это уже стало чем-то естественным, но на самом деле каждый раз такого успеха нужно добиваться", – отметил специалист.

Тренер также поддержал Мбаппе после нереализованного пенальти, подчеркнув, что подобные эпизоды не влияют на уверенность капитана команды.

"Пенальти был непростым, но когда речь идет о Килиане, поводов для тревоги нет. Он никогда не теряет веру в себя", – добавил Дешам.

Напомним, что дебют Мбаппе на чемпионатах мира состоялся в 2018 году на турнире в России.

На сегодняшний день 26-летний форвард провёл за сборную Франции 103 матча, записав на свой счёт 63 гола и 42 результативные передачи.

А в полуфинале чемпионата мира-2026 сборная Франции встретится с победителем пары Испания – Бельгия.

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