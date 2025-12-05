Назван фаворит на звание лучшего игрока ЧМ-2026: Месси второй, а Холанд четвёртый

Аналитико-статистический портал Polymarket представил обновленный рейтинг претендентов на приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.
Кто станет лучшим игроком ЧМ-2026?
Согласно данным платформы, специализирующейся на оценке вероятностей свершения тех или иных событий, фаворитом в борьбе за главный индивидуальный приз ЧМ-2026 является нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.
Второе место в рейтинге занимает форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Замыкает тройку Харри Кейн из сборной Англии.
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Претенденты на звание лучшего игрока ЧМ-2026 по версии Polymarket:
- Килиан Мбаппе (Франция) — 34%
- Лионель Месси (Аргентина) — 31%
- Харри Кейн (Англия) — 9%
- Эрлинг Холанд (Норвегия) — 8%
- Джуд Беллингем (Англия) — 7%
- Майкл Олисе (Франция) — 5%
- Ламин Ямаль (Испания) — 3%
- Усман Дембеле (Франция) — 2%
- Родри (Испания) — 2%
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Добавим, что сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с победителем пары Испания - Бельгия.
Во второй сетке за выход в полуфинал турнира сыграют Англия - Норвегия и Аргентина - Швейцария.
France takes the first Semi-final spot 🤝🇫🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WJqWdAea3H— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
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