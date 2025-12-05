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ЧМ-2026
Сегодня 10:20
 

Назван фаворит на звание лучшего игрока ЧМ-2026: Месси второй, а Холанд четвёртый

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Назван фаворит на звание лучшего игрока ЧМ-2026: Месси второй, а Холанд четвёртый Лионель Месси на ЧМ-2026. Фото: ©depositphotos.com/actionsports

Аналитико-статистический портал Polymarket представил обновленный рейтинг претендентов на приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.

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Аналитико-статистический портал Polymarket представил обновленный рейтинг претендентов на приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.

Кто станет лучшим игроком ЧМ-2026?

Согласно данным платформы, специализирующейся на оценке вероятностей свершения тех или иных событий, фаворитом в борьбе за главный индивидуальный приз ЧМ-2026 является нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Второе место в рейтинге занимает форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Замыкает тройку Харри Кейн из сборной Англии.

Месси "вручили" девятый "Золотой мяч"

Претенденты на звание лучшего игрока ЧМ-2026 по версии Polymarket:

  1. Килиан Мбаппе (Франция) — 34%
  2. Лионель Месси (Аргентина) — 31%
  3. Харри Кейн (Англия) — 9%
  4. Эрлинг Холанд (Норвегия) — 8%
  5. Джуд Беллингем (Англия) — 7%
  6. Майкл Олисе (Франция) — 5%
  7. Ламин Ямаль (Испания) — 3%
  8. Усман Дембеле (Франция) — 2%
  9. Родри (Испания) — 2%

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Добавим, что сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет с победителем пары Испания - Бельгия.

Во второй сетке за выход в полуфинал турнира сыграют Англия - Норвегия и Аргентина - Швейцария.

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Норвегия
Норвегия
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