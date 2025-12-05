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ЧМ-2026
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"Мы не боимся Францию". Ямаль высказался о чемпионстве Испании на ЧМ-2026

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"Мы не боимся Францию". Ямаль высказался о чемпионстве Испании на ЧМ-2026 Ламин Ямаль. Фото: x.com/sefutbol©

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира-2026 против Франции, сообщают Vesti.kz

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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира-2026 против Франции, сообщают Vesti.kz

18-летний футболист дал понять, что его команда с уверенностью подходит к встрече с действующими вице-чемпионами и не испытывает перед ними никакого страха.

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"Франция? Мы ее не боимся. Мы обыграли их в последних двух матчах. У Франции есть два варианта: либо дойти до трех финалов чемпионатов мира подряд, либо проиграть нам три раза кряду.

Голы? Если мы выиграем чемпионат мира, мы все будем счастливы, вот чего я хочу. Мы выиграли Евро, и я забил один гол. Если мы выиграем чемпионат мира, никто не вспомнит о моих голах. Мы хотим победить - это наша миссия", - цитирует Ямаля известный инсайдер Фабрицио Романо в сети Х.

Напомним, сборная Испании вышла в полуфинал ЧМ-2026, обыграв Бельгию со счетом 2:1. Ямаль не отметился голом, но был признан лучшим игроком матча.

Теперь команда Луиса де ла Фуэнте поспорит с Францией за путевку в финал турнира. Этот матч по казахстанскому времени состоится 15 июля в 00:00.

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