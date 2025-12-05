Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За выход в финал турнира поспорят сборные Франции и Испании.

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Французы первыми оформили путевку в полуфинал, уверенно обыграв в четвертьфинале команду Марокко со счетом 2:0.

Второй участник этой пары определился по итогам встречи Испании и Бельгии. Команда Луиса де ла Фуэнте победила со счетом 2:1 и присоединилась и вышла на подопечных Дидье Дешама.

Полуфинальный матч между Францией и Испанией пройдет в Арлингтоне (США). По казахстанскому времени встреча состоится 15 июля и начнется в 00:00.

Другая пара полуфиналистов определится по итогам матчей 1/4-й: Норвегия - Англия и Аргентина - Швейцария.

Напомним, что действующим чемпионом мира является Аргентина.

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