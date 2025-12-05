Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом четвертьфинальном матче турнира команда Дидье Дешама обыграла Марокко со счетом 2:0 и продолжает борьбу за титул.

Французы могли открыть счет уже на 28-й минуте, однако Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Форвард пробил в нижний угол, но голкипер марокканской сборной Боно справился с ударом.

Во втором тайме капитан французов исправился. На 60-й минуте Мбаппе точным ударом со средней дистанции поразил правый угол ворот и вывел свою команду вперед.

Спустя шесть минут он записал на свой счет голевую передачу, выведя Усмана Дембеле на ударную позицию. Полузащитник точно пробил в правый нижний угол и установил окончательный счет - 2:0.

Стоит отметить, что на 77-й минуте Мбаппе попросил помощи врачей и был заменен. Не исключено, что у футболиста травма.

В полуфинале Франция встретится с победителем четвертьфинального противостояния между Испанией и Бельгией, которые сыграют друг против друга 11 июля 00:00 по казахстанскому времени.

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