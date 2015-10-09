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Испания
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"Барселона" предложила 20 миллионов за нового вингера и получила ответ по трансферу

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"Барселона" предложила 20 миллионов за нового вингера и получила ответ по трансферу ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" предприняла попытку подписать вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми, передают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" предприняла попытку подписать вингера дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми, передают Vesti.kz.

Как идут переговоры

По информации Marca и Sky Sports, "сине-гранатовые" предложили 20 миллионов за трансфер 24-летнего футболиста. Однако немецкий клуб ответил отказом.

По данным источников, "Боруссия" посчитала предложенную сумму слишком маленькой.

В настоящее время дортмундский и каталонский клуб ведут прямые переговоры, однако соглашение пока не достигнуто.

"Барсе" хочет сэкономить

Отмечается, что "Барселона" не будет предлагать 40 миллионов евро, которые хотели бы получить дортмундцы. Каталонцы намерены осуществить сделку значительно дешевле.

Сам Адейеми хочет играть только за "Барселону" и не будет подписывать новый контракт со "шмелями".

Статистика Адейеми

В минувшем сезоне Адейеми принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Его контракт с "Боруссией" рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.


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